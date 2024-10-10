İsviçre, Nijerya'daki sel mağdurları için 1,2 milyon avro bağışladı

İsviçre hükümeti, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletindeki sel mağdurlarına destek sağlamak için 1,2 milyon avro bağışladı.Abone ol
Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, İsviçre'nin Abuja Büyükelçisi Nicolas Lang, sellerin meydana geldiği Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'yi ziyaret etti.
Büyükelçi Lang, burada yaptığı konuşmada, İsviçre hükümetinin sel mağdurlarına destek amacıyla 1,2 milyon avro bağışladığını belirtti.
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Nijerya'nın kuzeydoğusunda sel felaketi nedeniyle 230 binden fazla insanın yerinden olduğunu açıklamıştı.