Fatih'teki vahşi cinayetten sonra Edirnekapı surları için yeni önlem!

İstanbul'da katil Semih Çelik'in 2 genç kızı öldürdükten sonra intihar ettiği Edirnekapı surlarına çıkan merdivenlerin güvenlik önlemleri kapsamında demir bariyerlerle kapatıldığı öğrenildi.

Abone ol

Fatih’te vahşice katledilen İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil cinayetinden sonra Fatih'te bulunan Edirnekapı surları ile ilgili yeni bir önlem kararı alındı.

Polis ekiplerinin, 4 Ekim'de meydana gelen olayın ardından Edirnekapı surlarına çıkan merdivenlerin önü ile çevresinde bekleyişleri sürüyor.

Güvenlik önlemleri kapsamında surlara çıkan merdivenlerin demir bariyerlerle kapatıldığı görüldü.

Bu arada surların önünden geçen vatandaşlardan bazıları olay yerine karanfil bırakırken bazıları fotoğraf ve video çekiyor.

​Eyüpsultan ve Fatih'te, 4 Ekim'de 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmişti.