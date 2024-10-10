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Tenis efsanesi Rafael Nadal'dan emeklilik kararı

Tenis efsanesi Rafael Nadal'dan emeklilik kararı

Tenis efsanesi İspanyol raket Rafael Nadal, 38 yaşında emeklilik kararı aldı.

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Son yıllarda yaşadığı sakatlıkların ardından eski formundan uzaklaşan Nadal, sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajında, "Profesyonel tenisi bıraktığımı size bildirmek için buradayım. Gerçek şu ki zor yıllar geçirdim, özellikle de son iki yıl. Sınırlamalar olmaksızın oynayabildiğimi düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

38 yaşındaki oyuncu, gelecek ay İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenecek Davis Kupası finallerinde son kez ülkesini temsil edeceğini ve bu turnuvanın ardından kortlara veda edeceğini duyurdu.

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, 24 grand slam şampiyonluğu olan Sırp tenisçi Novak Djokovic'in ardından tüm zamanların en başarılı ikinci tek erkekler oyuncusu olarak emekli olacak.

İspanyol tenisçi, Pekin 2008 Olimpiyat Oyunları'nda teklerde, Rio 2016'da da çiftlerde altın madalya kazanmıştı.

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