İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil’i katletmişti! Semih Çelik’in sırtındaki çantanın sırrı çözüldü!

Ayşenur Halil'i ve İkbal Uzuner'i öldüren ardından surlardan atlayan Semih Çelik'in siyah sırt çantası dikkatlerden kaçmadı. O çanta ile ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı.

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İstanbul Fatih'te geçtiğimiz hafta işlenen çifte cinayet, gündemi sarstı. 19 yaşındaki Semih Çelik önce evine çağırdığı kız arkadaşı Ayşenur Halil'i öldürdü ardından ayrıldığı eski kız arkadaşı İkbal Uzuner'i Edirnekapı Surları'na çağırdı.

Burada Semih Çelik İkbal Uzuner'i canice öldürüp surlardan aşağı atladı.

Konuyla ilgili Sabah gazetesinin elde ettiği güvenlik kamera görüntülerinde görüldüğü üzere Semih Çelik'in yanında bir siyah çantası vardı. Herkes, çantada neler olduğunu merak etmeye başladı.

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre iddiaya göre o çantanın içerisinde Semih Çelik'in kasaplık yaptığı dönemde kullandığı ve sürekli odasında sakladığı bıçak seti vardı.

Çelik'in babası emniyete verdiği ifadesinde; "Kasapta çalışırken aldığı bıçakları odasında tutardı. Bize dokunmak istediğimiz de ise sinirlenip dokunmamıza izin vermezdi" demişti.

Yine iddiaya göre Sabah gazetesinin ulaştığı görüntülerde de yer alan siyah çantanın içerisinde sadece bıçak seti değil olayda kullandığı urgan da bulunuyordu. Çelik'in olay yerine bu malzemelerle gitmiş olması cinayeti daha önceden planlamış olabileceği iddialarını da oldukça güçlendirdi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. Soruşturma kapsamında gençlerin kullandığı dijital materyallerin inceleme altına alındığı bildirildi.