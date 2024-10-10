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Yemeksepeti pazarlama ekibinde yeni atamalar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yemeksepeti pazarlama ekibinde yeni atamalar

Yemeksepeti'nin Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Selin Süzer, "Bölge Kıdemli Marka Direktörü", Büyüme Direktörü Yasemin Bahar ise "Pazarlama Direktörü" olarak atandı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti'nde CMO pozisyonunu yürüten Süzer, yeni oluşturulan bölgesel organizasyondan sorumlu bölge kıdemli marka direktörü olarak atandı.

Süzer, bu yeni rolünde Türkiye dahil olmak üzere Avrupa ve Asya'daki toplam 18 ülkede Yemeksepeti, foodpanda ve foodora markalarının marka yönetimi, medya, kreatif, araştırma ve kampanya ekiplerine liderlik edecek.

Süzer, Delivery Hero'nun küresel pazardaki konumunu güçlendirme ve önemli bölgelerde hızlı büyüme sağlama stratejisi kapsamında üç büyük markanın bölgesel pazarlama faaliyetlerine yön verecek.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management MBA mezunu olan Süzer, kariyerine P&G'de Assistant Brand Manager olarak başladı. Ardından Danone ve McDonald's'ta marketing manager, BBVA Amerika'da pazarlama direktörü pozisyonlarında görev aldı. Türkiye'ye dönüşünde Oriflame'de Türkiye ve Afrika bölgesinden sorumlu bölgesel chief marketing officer olarak çalıştı. Sonrasında Letgo'da Chief Marketing Officer olarak Türkiye ve İspanya ekiplerini yöneterek Otoplus markasının Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Selin Süzer, Eylül 2023 tarihinde CMO göreviyle Yemeksepeti'nde çalışmaya başladı.

Yemeksepeti Pazarlama Direktörü Yasemin Bahar oldu

Yemeksepeti'nde gerçekleşen organizasyonel değişiklikler kapsamında Yasemin Bahar Pazarlama Direktörü olarak atandı. Bahar, yeni rolünde büyüme, stratejik planlama, kampanyalar, sadakat programları ve marka işbirliklerinden sorumlu olacak ve Yemeksepeti Üst Yöneticisi (CEO) Mert Baki'ye raporlayacak.

New York University, Stern School of Business'ta Pazarlama ve Uluslararası İşletme çift anadal mezunu olan Bahar, kariyerine Diageo ve The Coca-Cola Company şirketlerinin marka yönetimi takımlarında başladı. Ardından Collective Spark ve Revo Capital gibi risk sermayesi fonlarında portföy şirketlerinin pazarlama ve büyüme stratejilerine liderlik etti. Ardından Glovo, Hepsiburada ve Meditopia gibi teknoloji şirketlerinde pazarlama, büyüme, iş geliştirme ve satış ekiplerine liderlik etti. Yasemin Bahar Ağustos 2023 tarihinde büyüme Direktörü göreviyle Yemeksepeti'nde çalışmaya başladı.

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