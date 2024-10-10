BIST 9.127
DOLAR 34,22
EURO 37,56
ALTIN 2.878,80
HABER /  GÜNCEL

Adıyaman Valisi, maden ocağında incelemelerde bulundu

Adıyaman Valisi, maden ocağında incelemelerde bulundu

Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman-Çelikhan karayolu Koçali Köyü yakınlarında faaliyet gösteren maden ocağında incelemelerde bulundu.

Abone ol

Adıyaman-Çelikhan karayolu Koçali Köyü yakınlarında faaliyet gösteren özel bir firmaya ait maden ocağına giden Adıyaman Valisi Osman Varol, maden yetkilileriyle bir araya geldi.

Maden ocağıyla ilgili bilgiler alan Vali Varol, daha sonra madencilerle bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Vali Varol, daha sonra madene inerek bir takım incelemelerde bulundu.

Varol, çalışmalar ve çıkarılan madenlerle ilgili bilgi aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 'Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Rehberi' hazırladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 'Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Rehberi' hazırladı
Önder Aksakal'dan Özgür Özel'e: Bu millet bu devleti size nasıl emanet edecek?
Önder Aksakal'dan Özgür Özel'e: Bu millet bu devleti size nasıl emanet edecek?
Murat Kurum'a Malatya'dan fahri hemşehrilik beratı
Murat Kurum'a Malatya'dan fahri hemşehrilik beratı
Altında 2016'dan bu yana en yüksek çeyreklik kazancı! Yatırımcının yüzü gülüyor
Altında 2016'dan bu yana en yüksek çeyreklik kazancı! Yatırımcının yüzü gülüyor
Ülker 2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı
Ülker 2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı
Mardin, Bitlis ve Hakkari'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yasaklandı
Mardin, Bitlis ve Hakkari'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yasaklandı
Kovid-19'un kalp krizi, felç ve ölüm riskini artırabildiği ortaya çıktı
Kovid-19'un kalp krizi, felç ve ölüm riskini artırabildiği ortaya çıktı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! İnsan kaçakçılığı yapan general için flaş karar...
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! İnsan kaçakçılığı yapan general için flaş karar...
Dışişleri Bakanlığı kaynakları açıkladı! Türkiye, 966 kişiyi Lübnan'dan tahliye ediyor
Dışişleri Bakanlığı kaynakları açıkladı! Türkiye, 966 kişiyi Lübnan'dan tahliye ediyor
Ecrin Su Çoban Discord soruşturmasında! Ekipler harekete geçti
Ecrin Su Çoban Discord soruşturmasında! Ekipler harekete geçti
Eylem Tok'un iade davası ertelendi: Tutukluluk hali devam edecek
Eylem Tok'un iade davası ertelendi: Tutukluluk hali devam edecek
CHP, hafta sonu kampa girecek
CHP, hafta sonu kampa girecek