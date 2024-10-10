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HABER /  POLİTİKA

CHP, hafta sonu kampa girecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP, hafta sonu kampa girecek

CHP, 81 il başkanının katılımıyla bu hafta sonu Bodrum'da kampa girecek.

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AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 11-13 Ekim tarihlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenecek istişare kampına, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve 81 il başkanı katılacak.

Kampta, seçime dönük parti teşkilatından beklenen çalışmalar ele alınacak, ayrıca genel başkan yardımcıları, kendi görev alanlarına ilişkin sunumlar yapacak.

İl başkanlarının da kentlerdeki faaliyetlerine ilişkin söz alacağı kampta, CHP'li belediyeler ile parti örgütlerinin çalışmalarını eş güdümle yürütmesine ilişkin görüş ve öneriler paylaşılacak; partinin 4-9 Eylül'de düzenlediği "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"nda startını verdiği yeni parti programının hazırlıklarına ilişkin teşkilattan beklenen katkılar ele alınacak.

Bu kapsamda, genel merkezden il başkanlarına gönderilen yazıyla 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanan parti programı çalışmalarına yönelik danışma kurulları oluşturulacak. Kurullar, daha önce tüzük hazırlıklarında olduğu gibi parti programı konusunda da teşkilatların görüş ve önerilerinin alınması için çalışacak. Danışma kurullarının çalışma çıktıları, gelecek aylarda rapor haline getirilerek parti yönetimine sunulacak.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kampın son gününde il başkanlarına hitap edecek. Özel, burada, parti programı, erken seçim, yerel yönetimler ve teşkilatların çalışmaları konularında mesajlar verecek.

CHP
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