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İş insanı Ratan Tata hayatını kaybetti

İş insanı Ratan Tata hayatını kaybetti

Hindistan’ın en büyük şirket gruplarından biri olan Tata Group’un eski başkanı Ratan Tata, hayatını kaybetti.

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Hindistan’ın dünya çapında tanınan iş insanı Ratan Tata, hayatını kaybetti.

100’ü aşkın şirketi bünyesinde barındıran ve 660 bin çalışanı olan Tata Group’un başında 20 yılı aşkın süre kalan Tata, hem iş dünyasına hem de topluma önemli katkılarda bulundu.

BBC'nin haberine göre; Tata Group’tan yapılan açıklamada, Ratan Tata “gerçekten sıradışı bir lider” olarak tanımlandı.

Tata Sons şirketinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Tata'nın hayırseverliğe ve toplumun gelişimine olan bağlılığı milyonlarca insanın hayatına dokundu. Eğitimden sağlık hizmetlerine, girişimleri gelecek nesillere fayda sağlayacak köklü bir iz bıraktı. Tüm bu çalışmaları güçlendiren ise Sayın Tata'nın her bir insanla etkileşiminde gösterdiği gerçek alçakgönüllülük oldu."

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