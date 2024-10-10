Aydın'da yaban domuzları aç kalınca merkeze indi!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aç kalan yaban domuzları merkeze inerek sürüler halinde yiyecek aradı.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde merkeze inen yaban domuzları vatandaşlar tarafından merakla karşılandı...

Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlarda, yaban domuzlarının yığılan çöp konteynırlarını karıştırdığı görüldü.

Aç kalan yaban domuzları, özellikle peyzaj alanlarında bulunan yeşil alanlarda yiyecek aradı.

Yavrularıyla birlikte sürü halinde ilçe merkezinin ana cadde ve sokaklarında dolaşan yaban domuzları otomobillerin arasında geçerek İsmail Cem Dostluk Ve Barış Meydanına kadar indi.

O anlara tanıklık eden ilçe sakinleri cep telefonları ile yaban domuzlarını kayda aldı.