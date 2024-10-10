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Trump'tan 'Harris ile canlı yayında düello' teklifine yanıt

Trump'tan 'Harris ile canlı yayında düello' teklifine yanıt

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, anketlerde önde olduğunu öne sürerek Demokrat rakibi Kamala Harris'le yeniden canlı yayında tartışmayacağını belirtti.

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Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social hesabından, Fox News'ün canlı yayın tartışması teklifine ilişkin açıklama yaptı.

Tartışılacak yeni konu olmadığını belirterek teklifi reddeden Trump, "Son iki tartışmayı kazandım. Ayrıca anketlerde önde gidiyorum ve fark gittikçe açılıyor. Tüm salıncak eyaletlerde öndeyim." ifadelerini kullandı.

Trump, "Rövanş olmayacak. Çok geç kalındı, oylama çoktan başladı. (ABD Başkan Yardımcısı) Kamala, (ABD Başkanı Joe) Biden'dan farklı bir şey yapmayacağını açıkça ifade etti. Yani tartışılacak bir şey yok." değerlendirmesini yaptı.

Fox News, ay sonunda Trump ve Harris arasında canlı yayında tartışma programı için teklif götürdüğünü açıklamıştı.

Trump, Harris'ten önce Demokratların başkan adayı olan ABD Başkanı Joe Biden ile 27 Haziran'da ilk canlı yayın tartışmasına çıkmış, 10 Eylül'de ise Harris ile yaklaşık 1,5 saat süren canlı yayın tartışma programında, kozlarını paylaşmıştı.

Taraflar, yaptıkları ilk münazarada iç politikadan ekonomiye, sınır güvenliğinden dış politikaya kadar birçok başlıkta görüşlerini ortaya koymuştu.

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