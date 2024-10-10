Bahçeli'nin 'Türkiye partisi olun' çağrısı DEM kulislerinde konuşuldu: Öcalan'a tecrit kalksın

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Türkiye partisi olun" çağrısı üzerine DEM Parti kulislerinde konuşulanları aktardı. Erkin, Öcalan'a tecritin kalkması görüşünün dile getirildiğini yazdı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM'de yeni yasama yılı açılış töreninde DEM Partililer ile el sıkışması ve ardından grup toplantısında "Uzattığım el, gelin Türkiye partisi olun, gelin teröre cephe alın, gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenenin temenni ve teklifidir." çağrısı kulisleri hareketlendirdi.

Birkaç saat sonda DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, partisinin grup toplantısında Bahçeli'nin sözlerine ilişkin, "DEM Parti zaten bir Türkiye partisi. DEM Parti kendi içindeki temsiliyetler başta olmak üzere Türkiye'deki bütün halkların ve inançların temsil edildiği, var olduğu bir parti." dedi.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, gelişmelerin ardından DEM Parti kulislerinde neler konuşulduğunu "Bahçeli’nin el sıkmasının ardından DEM kulisleri: Şartlar olgunlaşırsa müzakereye hazırız" başlıklı yazısında aktardı:

“Adım atılacaksa mutlu oluruz”

“İklimin oluşması, gelecekle ilgili olumlu adımlar atılacaksa biz de önemseriz. Bu adımı önemsiyoruz. Ancak bu adımdan sonra ne olacak? Gerçekten yeni anayasa bütün Türkiye halklarını kucaklayacak mı? Yol temizliği olacak mı? Burada adımlar atılacaksa tabii ki önemseriz. Günün ruhuna uygun adım atılıyorsa bu da onların sorunu. Parlamentodaki siyasi partilerle hep diyalog içinde olduk. Bu kutuplaşma uzun zamandır var. Bunun mimarı da Cumhur İttifakı’dır. Kendilerinden olmayan herkesi hainlikle, teröristlikle suçlayan bir süreçten geliyoruz. Şimdi günahlarını görüp yeniden bu topraklarda ‘Ortadoğu kan gölüne dönüştü buradan birlik oluşturabilir miyiz?’ deniyorsa bundan mutluluk duyarız. Olması gereken de bu.”

“Müzakareye hazırız”

“Bahçeli’nin gruptaki konuşması ve el sıkışma öncesinde bir görüşme oldu mu?” sorusuna DEM Partililer “uzun zamandır bir görüşme olmadığı” yanıtını verirken şunları kaydetti:

“El sıkışmadan sonra grupta yapılan konuşmalar da çok önemli. Yeni bir anayasa yeni bir toplumsal sözleşmeden bahsediyoruz. Herkesi kucaklayacaksa dikkate değer. Her türlü mücadelede varız ama müzakerede de hazır olduğumuzu söylüyoruz.”

“Öcalan’a tecrit kalkmalı”

DEM’lilerin üzerinde durduğu konu ise Öcalan:

“Öcalan’a uzun süredir tecrit politikası uygulanıyor. Bu sürece dahil edilmesi önemli. Türkiye’nin yararına budur. Bu adımlar atılırsa çok şey değişir. Yargı paketi var, içeride binlerce tutuklu var. Hastalar, yaşlılar var. Bunlarla ilgili adım atılmalıdır. Uzlaşı hukukunun altını çiziyoruz.”

Yeni bir çözüm-açılım süreci mi?

Gelişmeler için “Yeni bir çözüm açılım süreci denilir mi?” sorusuna DEM’lilerin yanıtı da şöyle oldu:

“Bilmiyoruz. Bakıp göreceğiz. Cümleleri cımbızla seçerek konuşuyorum. Ne yapılması gerekiyor? Süreci izledikten sonra yol haritası belirlenir. Parlamentoda 600 vekille uzlaşı olabilir. Siyaset sorunları çözme sanatıysa uzlaşı iklimi oluşturulabilir. Parti içerisinde farklı tartışmalar olacak farklı sesler olacak. Bu işin bedelini ödeyen herkesin talebi, içeride uzlaşı önemli. Herkes bu kan deryasından kurtulmak istiyor herkes.”