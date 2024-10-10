BIST 9.132
DOLAR 34,21
EURO 37,47
ALTIN 2.869,46
HABER /  SPOR

Osayi'den Galatasaray iddiaları sonrası dikkat çeken paylaşım!

Osayi'den Galatasaray iddiaları sonrası dikkat çeken paylaşım!

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Samuel Osayi'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları son günlerde sıklıkla konuşuluyordu. Osayi'den iddialar sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Abone ol

Fenerbahçe, sözleşmesi bu sezon bitecek olan Osayi Samuel'in geleceği merak ediliyordu. Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Osayi'den sürpriz bir paylaşım geldi.

Batshuayi'den sonra Osayi radarda

Batshuayi'ye rotayı Samandıra'dan Florya'ya kırdıran Galatasaray, sarı lacivertli ekipte sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi Samuel'e de benzer bir tarife uygulamak isteyeceği iddia edilmişti.

Samuel’in yıllık 2.5 milyon Euro maaş istediği ve Fenerbahçe yönetiminin bu rakama çıkamadığı için anlaşmanın sağlanamadığı öğrenildi. Sarı lacivertli ekibin kurmayları yakın zamanda yıldız sağ bekin menajeri ile görüşme yapacağı ve oyuncu tarafına güncel tekliflerini ileteceği aktarıldı. 

İngiltere'den talipleri bulunan yıldız ismin Galatasaray'ın da radarına girmesi Fenerbahçeli yöneticilerin elini hızlandırmasına sebep oldu. yıldız ismi bedavaya bırakmak istemeyen kurmaylar, başarılı sağ bekin menajeriyle kısa süre içinde yeniden masaya oturmayı planlıyor.

Osayi'den sarı-lacivert kalpli paylaşım

Sarı-Lacivertliler'de geleceği merak edilen ve Galatasaray'la adı geçen Osayi, sosyal medyada Siyah-Beyaz fotoğrafını paylaşarak, 'sus işareti yapan yüz' emojisi ve Sarı-Lacivert kalpleri not olarak düştü.

 2021 yılında geldi

Fenerbahçe, 26 yaşındaki sağ beki 2021 yılı Ocak ayında Queens Park Rangers'tan kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe formasıyla toplamda 145 maça çıkan Nijeryalı futbolcu 7 gol atarken 14 asist yaptı. Osayi Samuel'in güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel, KESK Eş Genel Başkanları'nı kabul etti
Özgür Özel, KESK Eş Genel Başkanları'nı kabul etti
Galatasaray KAP'a bildirdi! Tarihi kâr...
Galatasaray KAP'a bildirdi! Tarihi kâr...
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin 6 maddesi daha kabul edildi
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin 6 maddesi daha kabul edildi
Diyarbakır'da katledilen Narin'in mezarı açıldı! Sebebi...
Diyarbakır'da katledilen Narin'in mezarı açıldı! Sebebi...
Beyaz Saray: Lübnan'ın yeni bir Gazze olduğunu görmek istemiyoruz
Beyaz Saray: Lübnan'ın yeni bir Gazze olduğunu görmek istemiyoruz
Beşiktaş’tan Giovanni van Bronckhorst açıklaması: Hukuki süreç başlatacağız
Beşiktaş’tan Giovanni van Bronckhorst açıklaması: Hukuki süreç başlatacağız
Bakan Bayraktar: 2 milyon 600 bin hanenin doğal gazını artık kendimiz üretiyoruz
Bakan Bayraktar: 2 milyon 600 bin hanenin doğal gazını artık kendimiz üretiyoruz
İsrail'den İran'a kanlı tehdit: Ölümcül ve şaşırtıcı olacak!
İsrail'den İran'a kanlı tehdit: Ölümcül ve şaşırtıcı olacak!
Dışişleri Bakan Hakan Fidan'dan 'savaş' açıklaması!
Dışişleri Bakan Hakan Fidan'dan 'savaş' açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hülya Koçyiğit'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hülya Koçyiğit'i kabul etti
Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanayınca Esra Erol şoke oldu
Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanayınca Esra Erol şoke oldu
Bakan Kurum: 11 şehrimiz için ne hayal ettiysek hepsini tek tek gerçekleştireceğiz
Bakan Kurum: 11 şehrimiz için ne hayal ettiysek hepsini tek tek gerçekleştireceğiz