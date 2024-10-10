Osayi'den Galatasaray iddiaları sonrası dikkat çeken paylaşım!

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Samuel Osayi'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları son günlerde sıklıkla konuşuluyordu. Osayi'den iddialar sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Fenerbahçe, sözleşmesi bu sezon bitecek olan Osayi Samuel'in geleceği merak ediliyordu. Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Osayi'den sürpriz bir paylaşım geldi.

Batshuayi'den sonra Osayi radarda

Batshuayi'ye rotayı Samandıra'dan Florya'ya kırdıran Galatasaray, sarı lacivertli ekipte sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi Samuel'e de benzer bir tarife uygulamak isteyeceği iddia edilmişti.

Samuel’in yıllık 2.5 milyon Euro maaş istediği ve Fenerbahçe yönetiminin bu rakama çıkamadığı için anlaşmanın sağlanamadığı öğrenildi. Sarı lacivertli ekibin kurmayları yakın zamanda yıldız sağ bekin menajeri ile görüşme yapacağı ve oyuncu tarafına güncel tekliflerini ileteceği aktarıldı.

İngiltere'den talipleri bulunan yıldız ismin Galatasaray'ın da radarına girmesi Fenerbahçeli yöneticilerin elini hızlandırmasına sebep oldu. yıldız ismi bedavaya bırakmak istemeyen kurmaylar, başarılı sağ bekin menajeriyle kısa süre içinde yeniden masaya oturmayı planlıyor.

Osayi'den sarı-lacivert kalpli paylaşım

Sarı-Lacivertliler'de geleceği merak edilen ve Galatasaray'la adı geçen Osayi, sosyal medyada Siyah-Beyaz fotoğrafını paylaşarak, 'sus işareti yapan yüz' emojisi ve Sarı-Lacivert kalpleri not olarak düştü.

2021 yılında geldi

Fenerbahçe, 26 yaşındaki sağ beki 2021 yılı Ocak ayında Queens Park Rangers'tan kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe formasıyla toplamda 145 maça çıkan Nijeryalı futbolcu 7 gol atarken 14 asist yaptı. Osayi Samuel'in güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor