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Beşiktaş’tan Giovanni van Bronckhorst açıklaması: Hukuki süreç başlatacağız

Beşiktaş’tan Giovanni van Bronckhorst açıklaması: Hukuki süreç başlatacağız

Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst hakkında hakaret içeren ifadeler kullanan Serhat Ulueren’i kınayarak, hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu. Kulüp, yapılan çirkin yorumlar için cezai adımlar atılacağını belirtti.

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Beşiktaş resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teknik direktörleri Giovanni van Bronckhorst hakkında söylenen sözler nedeniyle bir spor programına hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.

İşte o paylaşım:

“8 Ekim 2024 tarihinde yayınlanan bir televizyon programında, Teknik Direktörümüz Giovanni van Bronckhorst hakkında “teknik direktör bozuntusu, vasıfsız, beş para etmez” şeklinde çirkin ifadeler kullanan moderatör Serhat Ulueren’i şiddetle kınıyoruz.

Gazetecilikle bağdaşmayan bu ifadeleri dinleyen program katılımcılarından Adnan Aybaba, Gökmen Özdenak ve Selim Soydan’ın tepkisizliklerini kaygıyla izlediğimizi ve derin üzüntülerimizi ifade etmek isteriz.

Beşiktaş’ın teknik direktörüne eleştiri sınırlarını aşan ifadeler kullanmak kimsenin haddine değildir. Kulübümüz bu çirkin ifadeler için hukuki ve cezai süreci başlatacaktır.

Unutulmasın ki Beşiktaş ağır bir taştır. Beşiktaş’ın huzurunu bozmayı amaçlayanlarla sonuna kadar taraftarlarımızla birlikte mücadele edeceğimizi hatırlatmak isteriz.

Basın meslek ilkeleri ve etik değerlerden nasibini almamış şahsa edebiyle işini yapmayı ve sınırlarımızı zorlamamayı tavsiye eder, taraftarlarımızdan bu tarz yayınlara gereken tepkiyi göstermelerini rica ederiz.”

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