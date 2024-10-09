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Bakan Kurum: 11 şehrimiz için ne hayal ettiysek hepsini tek tek gerçekleştireceğiz

Bakan Kurum: 11 şehrimiz için ne hayal ettiysek hepsini tek tek gerçekleştireceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem konutlarının inşasına ilişkin, "Milletimiz ilk günden itibaren bize güvendi. Biz de o güveni boşa çıkarmamak için durmadan çalışıyoruz. 11 şehrimiz için ne hayal ettiysek hepsini tek tek gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından deprem konutlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Kurum, paylaşımında, "Milletimiz ilk günden itibaren bize güvendi. Biz de o güveni boşa çıkarmamak için durmadan çalışıyoruz. 11 şehrimiz için ne hayal ettiysek hepsini tek tek gerçekleştireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapılan deprem konutlarına ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te 29 bin 945 konut ve bin 367 iş yeri olmak üzere 31 bin 312 bağımsız bölüm inşa edilecek. Kentte şimdiye kadar 15 bin 372 konut teslim edildi. 2025 yıl sonuna kadar toplam 15 bin 940 konut ve iş yeri teslim edilecek.

6 Şubat'ta en ağır hasarı alan yerleşim birimlerinden Nurdağı'nda ise 5 bin 985 konut ve 1131 işyerinden oluşan 7 bin 116 bağımsız bölüm inşa edilecek. İlçede bugüne kadar 2 bin 85 konut teslim edildi. 2025 yıl sonuna kadar toplam 5 bin 31 konut ve işyeri teslim edilecek.

TOKİ Uzmanı Fatih Taşdemir bölgedeki projelere ilişkin, "Nurdağı'nda 1920 adet konutun teslimini gerçekleştirdik. Bunlar haricinde Nurdağı merkezinde 345 konuttan ve 215 dükkandan oluşan bir projemiz daha devam ediyor. Anahtarlarını teslim ettiğimiz vatandaşlarımız, depreme dayanıklı konutlarında güvenle oturabilirler." bilgisini verdi.

"Devletimiz söz verdi, sözlerini tuttular"

Nurdağı'nda kalıcı konutlarına yerleşen depremzede aileler, kendilerine verilen sözlerin tutulmasından ve yeni evlerine kavuşmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Hak sahiplerinden Döndü Kayadibi, "Devlet, her şeyimize yetişti. Nefes alamıyordum, ölümden korkuyordum. Şimdi çok şükür buraya geldim. Evimiz yıkılınca bir daha ev göremeyiz zannettik. Devletimiz söz verdi, sözlerini tuttular. Aynı kendi evim gibi oldu Allah'a şükür. Allah olmayanlara da versin." dedi.

Hasan Özdemir de evlerin hızlı tamamlandığını belirterek, "Çabuk yaptılar. 1 senede bu kadar binayı bir anda yapmak kolay değil. Sadece Nurdağı yok. Hatay var, Kahramanmaraş var. Allah razı olsun. Evimize geldik, rahat rahat oturuyoruz." ifadelerini kullandı.

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