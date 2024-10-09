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19 öğrenci TikTok meydan okumasında kendini yaraladı

19 öğrenci TikTok meydan okumasında kendini yaraladı

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde Çinli sosyal medya platformu TikTok'taki bir meydan okumaya (challenge) katılan en az 19 ortaokul öğrencisinin kendini yaraladığı bildirildi.

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Kosova Polisi Yakova Bölgesi Sözcüsü Sheremet Elezaj, AA muhabirine, 7-9 Ekim'de yapılan ihbarlarla farklı zaman diliminde 19 öğrencinin kendini yaraladığını açıkladı.

YARALI SAYISININ ARTACAĞI ENDİŞESİ

Konuyla ilgili intihara yönlendirme suçundan soruşturma başlatıldığını kaydeden Elezaj, soruşturmanın devam edeceğini ve yaralı sayısının artabileceğini belirtti.

Yakova Belediyesi Eğitim Müdürü Eranda Kumnova Baçi, yerel basına yaptığı açıklamada, söz konusu öğrencilerin ortaokulda okuduğunu söyledi.

TİKTOK'TA MEYDAN OKUMA

Kumnova Baçi, ailelerin ihbarlarının ardından, öğrencilerin telefonlarında yaptıkları kontrollerde Çinli sosyal medya platformu TikTok'taki bir meydan okuma (challenge) nedeniyle ellerini kesici aletlerle yaraladıklarıyla ilgili fotoğrafların bulunduğunu kaydetti.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Kumnova Baçi, meydan okumalar nedeniyle kendine zarar veren diğer öğrencileri saptamak için kontrollere devam ettiklerini vurguladı.

Öte yandan, Kosova hükümeti, haziranda "siber güvenliği artırmak" amacıyla Çinli sosyal medya platformu TikTok'un, devlet kurumlarında kurulumu, kullanımı ve çalıştırılmasını yasaklama kararı almıştı.

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