BIST 8.946
DOLAR 34,23
EURO 37,54
ALTIN 2.874,74
HABER /  EKONOMİ

CarrefourSA'ya Kristal Elma'dan 4 ödül

CarrefourSA'ya Kristal Elma'dan 4 ödül

CarrefourSA, "CarrefourBIO" ve "Doğru Karpuz Referans Sesi" reklam filmleriyle Kristal Elma'dan 4 ödülle döndü.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, reklam ve pazarlama projelerinin yarıştığı Kristal Elma, Reklamcılar Derneği'nin ev sahipliğinde bu yıl 36'ncı kez düzenlendi. Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen gecede 4 ödül kazandı ve "Yaratıcılığa Cesaret Veren Marka" seçildi.

CarrefourSA'nın doğal ve organik öz markalı ürün ailesi "CarrefourBIO" projesi, özel kategoriler içinde "Dijital Mecra Kullanımı" ile Bronz ödül alırken, sektörel kategoriler içinde ise "Perakende, E-Ticaret, Moda ve Aksesuar" kategorisinde Gümüş ödülün sahibi oldu.

"Doğru Karpuz Referans Sesi" reklam filmi ise "Verinin Yaratıcı Kullanımı" kategorisinde Gümüş ödül, Radyo ve Ses Kullanımı kategorisinde de Kristal Elma kazandı.

CarrefourSA, bu yıl 36'ncısı gerçekleşen Kristal Elma'da ödüllerin yanı sıra lezzetle de gündeme geldi. Lezzet Arası Catering'le Kristal Elma'nın Lezzet Sponsoru olan CarrefourSA, Lezzet Arası şefleri tarafından hazırlanan özel menüyle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Koç Holding, Forbes'in açıkladığı listede Türkiye'nin 1 numarası oldu
Koç Holding, Forbes'in açıkladığı listede Türkiye'nin 1 numarası oldu
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, et düzenlemesine ilişkin iddiaları yalanladı
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, et düzenlemesine ilişkin iddiaları yalanladı
Google ile İsrail anlaştı projeye karşı çıkanlar topun ağzında
Google ile İsrail anlaştı projeye karşı çıkanlar topun ağzında
İçişleri Bakanlığı'ndan, Kanarya Adaları yakınlarında 4 ton kokain ele geçirilen gemiye ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan, Kanarya Adaları yakınlarında 4 ton kokain ele geçirilen gemiye ilişkin açıklama
Çocuk cinayetleri ve istismara karşı Meclis'te komisyon kuruldu!
Çocuk cinayetleri ve istismara karşı Meclis'te komisyon kuruldu!
İzmir'de iki hasta aynı kadavradan yapılan nakille böbrek kardeşi oldu
İzmir'de iki hasta aynı kadavradan yapılan nakille böbrek kardeşi oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ihracata destek mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ihracata destek mesajı
CHP Genel Başkanı Özel, işten çıkartılan maden işçilerini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özel, işten çıkartılan maden işçilerini ziyaret etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi, HPV aşısı uygulaması başlattı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, HPV aşısı uygulaması başlattı
İspanya'da anketlerde ilk sıraya yerleşti Başbakan Sanchez harekete geçti
İspanya'da anketlerde ilk sıraya yerleşti Başbakan Sanchez harekete geçti
Rasim Ozan Kütahyalı domuz eti olduğu iddia edilen köfteciyi açıkladı
Rasim Ozan Kütahyalı domuz eti olduğu iddia edilen köfteciyi açıkladı
Bakan Yılmaz Tunç: İyi hal indirimi gözden geçirilecek
Bakan Yılmaz Tunç: İyi hal indirimi gözden geçirilecek