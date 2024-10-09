CarrefourSA'ya Kristal Elma'dan 4 ödül

CarrefourSA, "CarrefourBIO" ve "Doğru Karpuz Referans Sesi" reklam filmleriyle Kristal Elma'dan 4 ödülle döndü.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, reklam ve pazarlama projelerinin yarıştığı Kristal Elma, Reklamcılar Derneği'nin ev sahipliğinde bu yıl 36'ncı kez düzenlendi. Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen gecede 4 ödül kazandı ve "Yaratıcılığa Cesaret Veren Marka" seçildi.

CarrefourSA'nın doğal ve organik öz markalı ürün ailesi "CarrefourBIO" projesi, özel kategoriler içinde "Dijital Mecra Kullanımı" ile Bronz ödül alırken, sektörel kategoriler içinde ise "Perakende, E-Ticaret, Moda ve Aksesuar" kategorisinde Gümüş ödülün sahibi oldu.

"Doğru Karpuz Referans Sesi" reklam filmi ise "Verinin Yaratıcı Kullanımı" kategorisinde Gümüş ödül, Radyo ve Ses Kullanımı kategorisinde de Kristal Elma kazandı.

CarrefourSA, bu yıl 36'ncısı gerçekleşen Kristal Elma'da ödüllerin yanı sıra lezzetle de gündeme geldi. Lezzet Arası Catering'le Kristal Elma'nın Lezzet Sponsoru olan CarrefourSA, Lezzet Arası şefleri tarafından hazırlanan özel menüyle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.