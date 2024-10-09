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Bakan Yılmaz Tunç: İyi hal indirimi gözden geçirilecek

Bakan Yılmaz Tunç: İyi hal indirimi gözden geçirilecek

Türkiye'nin gündemine oturan kadın ve çocuk cinayetleriyle ilgili konuşan Adalet Bakanı Tunç, şiddet suçlarında verilen cezaların artırılması için çalışma başlattıklarını söyledi. Tunç, cezasızlık algısının giderilmesi için yeni düzenlemeler yaptıklarını ve iyi hal indirimini tekrar gözden geçireceklerini ifade etti.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısında öncesinde son zamanlarda artan kadın ve çocuk cinayetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni düzenlemeler yapılacağını söyleyen Tunç, yargı sisteminde cezasızlık algısının giderilmesi için çalışma yaptıklarını iyi hal indiriminin gözden geçirileceğini açıkladı.

Tunç, soruları şöyle yanıtladı:

"Ceza adalet sisteminin etkinliği, denetimli serbestlik, cezasızlık algısı gibi tüm konular bir sonuca bağlanacak. Bu konular Meclis gündemine gelecek. Meclis gündeminde şu an 9. yargı paketi var. İnternet medyasında işlenen suçlarla ilgili yaptırımların daha da artırılması konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz."

"Özellikle ceza adaleti, toplumun huzurunu bozmaya yönelik mücadeleyi etkin hale getirmek için düzenlemeler yapacağız. Cezasızlık algısı giderilecek, iyi hal indirimi gözden geçirilecek.

Kadına şiddet bizim kırmızı çizgimizdir. Kadına işlenen suçlarda cezaları artırmıştık. Bu cezaların daha etkin uygulanması için çabalarımızı sürdüreceğiz."

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