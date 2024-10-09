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ING Türkiye emekli promosyonlarında el yükseltti

ING Türkiye emekli promosyonlarında el yükseltti

Tamamen dijital hale gelen ING Türkiye, emeklilere 20 bin liraya varan promosyon fırsatı sunuyor.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını ilk kez ING'ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15 bin liraya varan nakit promosyon elde edebiliyor. Ayrıca, emekli maaşını ilk defa ING'ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 3 bin liraya varan ek nakit promosyon kazanıyor.

Buna ek olarak, birikimlerine günlük olarak yüksek faiz kazanmak isteyen emekliler, ING Turuncu Hesap'a 75 bin lira ve üzerinde bakiye getirdiklerinde ek olarak 2 bin lira nakit promosyon alarak toplamda 20 bin liraya varan nakit promosyon fırsatından da yararlanabiliyor.

Emekliler, ING Mobil'de yer alan "Cebimdeki Danışman" sayesinde görüntülü görüşme ile danışmanlara uzaktan bağlanarak, e-Devlet Kapısı üzerinden veya ING şubelerine gelerek emekli maaşlarını ING'ye kolayca taşıyabiliyor. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da emekli maaş promosyonundan faydalanabiliyor.

15 bin liraya varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 1 Ekim 2024- 31 Ekim 2024 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca ING'den alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler yararlanabiliyor. Emekli maaşını bankadan almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları 10 bin liraya kadar ise 6 bin 250 lira, 10 bin – 15 bin lira arası ise 10 bin, 15 bin - 20 bin lira arası ise 12 bin 500 lira, 20 bin ve üzeri ise 15 bin lira ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor.

Ayrıca, 1 Ekim 2024- 31 Ekim 2024 tarihleri arasında ING Türkiye'den ilk kez emekli maaşını alacak olan ve bu tarihler arasında ilk kez nakit promosyonu vadesiz hesaplarına yatan emekli maaş müşterileri, 3 adet ve üzerinde verecekleri her otomatik fatura talimatına 600 lira, toplamda da en fazla 3 bin lira ek nakit promosyon kazanabiliyor. 1 Kasım 2024- 30 Kasım 2024 tarihleri arasında ING Türkiye'den ilk kez emekli maaşını alacak olan ve bu tarihler arasında ilk kez nakit promosyonu vadesiz hesaplarına yatan emekli maaş müşterileri, 1 Ekim 2024 – 30 Kasım 2024 tarihleri arasında Turuncu Hesap'a 75 bin lira ve üzerinde bakiye getirerek kriterlerin sağlanması koşuluyla en fazla 2.000 liradan faydalanabilir.

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