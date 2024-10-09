Semih Çelik'in annesi ile son konuşması ortaya çıktı! "Hastaydı, doktor doktor gezdirdim"

İstanbul'da iki genç kızı katlettikten sonra intihar eden Semih Çelik'in annesi konuştu. Oğlu ile son konuşmasını anlatan anne "Ben ondan öyle bir şey sezmedim. " dedi.

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İstanbul Eyüpsultan'da 19 yaşındaki Semih Çelik önce Ayşenur Halil'i daha sonrada Fatih Edirnekapı Surları'nda İkbal Uzuner'i öldürdü.

Çelik, genç kızın parçalanmış bedenini olay yerine gelen annesinin önüne atarken en son ise kendi surlardan atladı. Olay tüm ülkede infiale neden olurken Semih Çelik'in daha önce 5 kez hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Çelik'in annesi Hafize Çelik atv Haber'e konuştu.

"Hastaydı ben onu doktor doktor gezdirdim"

Çelik, "Benim çocuğum intihar eğilimliydi. Herkes bize kızıyor. Ben çocuğumun böyle bir şey yapmasını tahmin etmezdim. Kendine yapsaydı da onlara yapmasaydı. Daha önce intihar etmişti, ama ben böyle bir şey yapacağını asla düşünmezdim, benim çocuğum böyle bir çocuk değildi. Hastaydı ben onu doktor doktor gezdirdim. Elimden geleni yaptım. Ama İkbal onu hiç rahat bırakmadı, sürekli aradı. " dedi.

"İkbal'in ailesini defalarca uyardım"

Çelik, şöyle devam etti: "2021 yılında 'gözlerini oyacağım' dediği videoyu İkbal'e göndermiş, hala ailesi o kızı İstanbul'da nasıl tutuyor. Ben anne olarak İkbal'in annesini de babasını da çok uyardım. Önlem almaları için kaybolun ortadan dedim. Benim çocuğum yapmam der, görüşmem der ama görüşür. Ben çocuğuma güvenmiyorum. Benim çocuğum normal değil dedim. Onlar da eve yeni taşındık nasıl yapacağız dediler. Eviniz mi önemli kızınız mı önemli dedim.

"Olay günü görüntülü konuştuk"

Olay günü görüntülü konuştuk. Semih yatakta uzanır gibi oturuyordu. 'Ne yapıyorsun oğlum?' dedim. 'Ne yapayım Hafize' dedi. Ondan sonra 'Ayşenur var lavaboda' dedi. Çağırdım. 'Çıktı ama senden çekiniyor' dedi. Sonra geldi Ayşenur'la selamlaştık. 'Sonra görüşürüz Hafize' dedi. Ben ondan öyle bir şey sezmedim.