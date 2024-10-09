TÜİK: Dış ticaret haddi Ağustos ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı Ağustos ayı Dış Ticaret Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre, 2023 yılı Ağustos ayında 87,7 olan dış ticaret haddi, 0,6 puan artarak, 2024 yılı Ağustos ayında 88,3 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Ağustos ayı Dış Ticaret Endeksleri’ni açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Ağustos ayında 87,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,6 puan artarak, 2024 yılı Ağustos ayında 88,3 oldu.

İhracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,6 arttı. Alt sektörlerde ise farklılıklar görüldü: Gıda, içecek ve tütünde %11,8 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %7,4 arttı, yakıtlarda %10,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,7 arttı.

İhracat miktar endeksi, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %6,6 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %3,6 arttı, yakıtlarda %7,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,8 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Temmuz ayında 150,9 iken 2024 Ağustos ayında %3,2 oranında artarak 155,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Ağustos ayında 144,9 iken 2024 yılı Ağustos ayında %2,9 oranında artarak 149,0 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Temmuz ayında 117,1 iken 2024 Ağustos ayında %0,7 oranında artarak 118,0 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Ağustos ayında 128,9 iken 2024 yılı Ağustos ayında %10,4 oranında azalarak 115,5 olarak kaydedildi.