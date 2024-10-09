Garip hallerle dolmuşa binen tacizci kendini böyle savundu!

Yalova'da kaldıkları yurda giden kız öğrencileri minibüste taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Olay günü bindiği minibüste, tanımadığı kızların kendisine bakarak güldüğünü, bunun yüzünün boyalı olmasından kaynaklandığını düşündüğünü, onlarla aralarında herhangi bir tartışma geçmediğini anlatan Y.Y, "Kimsenin huzurunu bozduğumu düşünmüyorum. Ayrıca ben satanist değilim, Müslümanım" dedi.

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Yalova Üniversitesinde okuyan kız öğrencilerin barındığı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna giden minibüslere binen Y.Y'nin, öğrencileri rahatsız ettiğine yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine çalışma başlatıldı. Vali Hülya Kaya, "X" hesabından yaptığı açıklamada, "7 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek, üniversiteli kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs jandarmamız tarafından yakalanmış olup adli süreç başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Gözaltına alınmıştı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç da yurt önünde toplanan öğrencilere, şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini vererek, gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi. Merkez Jandarma Karakolu'na çağrılan ve hakkında işlem başlatılan Y.Y'nin buradaki ifadesinde, internetten deniz ürünleri satışı yaparak geçimini sağladığını, alkol, uyuşturucu gibi alışkanlıklarının olmadığını, akşam yemeği için genellikle şehir merkezine minibüsle gidip evine döndüğünü anlattığı belirtildi.

"Kimsenin huzurunu bozmadım"

Olay günü bindiği minibüste, tanımadığı kızların kendisine bakarak güldüğünü, bunun yüzünün boyalı olmasından kaynaklandığını düşündüğünü, onlarla aralarında herhangi bir tartışma geçmediğini anlatan Y.Y'nin, "Kimsenin huzurunu bozduğumu düşünmüyorum. Eğer öyle bir durum olsa oradaki vatandaşlar buna müdahale ederdi.

"Ben satanist değilim, Müslümanım."

Hoşuma gittiği ve kendimi böyle iyi hissettiğim için yaklaşık 5 yıldır yüzümü boyamaktayım. Hayatım boyunca Yalova Üniversitesine ve orada bulunan yurda hiç gitmedim. Kimseye tehdit ve hakarette bulunmadım. Ayrıca ben satanist değilim, Müslümanım." dediği öğrenildi.

Minibüsten indikten sonra bir süre yürüdüğünü, yemeğini yedikten sonra evine döndüğünü belirten Y.Y'nin, kimseye kötü söz veya davranışta, tacizde bulunmadığını, kimseyi rahatsız etmediğini ileri sürdüğü ifade edildi. Hakkındaki suçlamayı reddeden Y.Y, jandarmadaki işlemlerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Yalova Adliyesine sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "sarkıntılık yapma suretiyle cinsel saldırı" suçlamasıyla tutuklandı.