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İsrail Başbakanı Netanyahu Lübnan halkını açık açık tehdit etti: Bir fırsatınız var

İsrail Başbakanı Netanyahu Lübnan halkını açık açık tehdit etti: Bir fırsatınız var

İsrail, Lübnan'ın güneyine düzenlediği kara harekatını genişletirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu doğrudan Lübnan halkına seslendi ve "Lübnan'ı Gazze gibi bir yıkımdan kurtarmak için bir fırsatınız var" dedi.

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Görüntülü mesaj yayınlayan Netanyahu, "Lübnan'ı Gazze'dekine benzer bir yıkım ve acıyla sonuçlanacak uzun bir savaştan kurtarmak için bir fırsatınız var. Ülkenizi Hizbullah'tan kurtarın ve bu savaş bitsin" dedi.

Üç haftadır süren yoğun İsrail bombardımanında Lübnan'da 1400'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 1,2 milyon kişi yerinden edildi.

27 Eylül'de Hasan Nasrallah'ın ve birçok Hizbullah yöneticisinin İsrail hava saldırısında öldürülmesi sonrası, Hizbullah yeni lider kadrosunu belirlediğini açıkladı.

Hizbullah'ın iki numaralı ismi Şeyh Naim Kasım, 'bütün açık pozisyonları doldurduklarını' söyleyerek, örgütün yeni yönetim kadrosunun belirlendiğini açıkladı.

27 Eylül'de İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile birlikte örgüt son bir yılda 20'ye yakın yöneticisini kaybetti.

Fransa'dan Netahyahu'ya tepki

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan halkını Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı saldırılarla tehdit etmesini "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Barrot, konuk olduğu France 2 kanalında, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Netanyahu'nun Lübnan halkını Gazze'deki olaylarla tehdit etmesi üzerine Barrot, "Bu provokasyon gerçekleşirse, Fransa'nın dostu olan ve halihazırda kırılgan bir durumda bulunan Lübnan'ı kaosa sürükler." ifadesini kullandı.

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