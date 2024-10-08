BIST 9.045
DOLAR 34,25
EURO 37,62
ALTIN 2.882,73
HABER /  SPOR

Bayern Münih, A Milli Takım’ın yıldızını gözüne kestirdi

Bayern Münih, A Milli Takım’ın yıldızını gözüne kestirdi

Bayern Münih, Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için yeniden girişimde bulunuyor. İtalyan basınına göre, Bayern yaz dönemindeki teklifini revize ederek Inter'in 50 milyon euro talebine yanıt vermeye hazırlanıyor.

Abone ol

Sezona Vincent Kompany yönetiminde iyi bir başlangıç yapan ve bir yandan transfer çalışmalarına devam eden Bayern Münih gözünü A Milli Takım’ın yıldızına çevirdi.

Hedef Hakan Çalhanoğlu

İtalyan basınındaki habere göre Bayern Münih, geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için uğraştığı Hakan Çalhanoğlu için tekrardan harekete geçti.

Haberde yaz transfer döneminde yapılan teklifi revize ederek yeni bir teklif yapacağı belirtildi.

Ayrıca Inter yönetiminin, Hakan Çalhanoğlu için 50 milyon euroluk bir beklentisi olduğu söylendi.

ÖNCEKİ HABERLER
NATO'dan Putin'i kızdıracak açıklama: En önemli tehdit...
NATO'dan Putin'i kızdıracak açıklama: En önemli tehdit...
Semih Çelik'in intihar ettiği sırada surlarda görünen kişinin kim olduğu ortaya çıktı
Semih Çelik'in intihar ettiği sırada surlarda görünen kişinin kim olduğu ortaya çıktı
Yozgat'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Yozgat'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmıştı! Karabulut ailesinin avukatından DNA itirazı açıklaması
Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmıştı! Karabulut ailesinin avukatından DNA itirazı açıklaması
Hava yolu şirketi duyurdu! İran'a planlanan tüm uçuşlar iptal edildi
Hava yolu şirketi duyurdu! İran'a planlanan tüm uçuşlar iptal edildi
Şanlıurfa’da son kullanma tarihi geçmiş gıda denetimi: Binlerce ürün ele geçirildi!
Şanlıurfa’da son kullanma tarihi geçmiş gıda denetimi: Binlerce ürün ele geçirildi!
İsrail Savunma Bakanı Gallant: "Nasrallah'ın halefi öldürülmüş olabilir"
İsrail Savunma Bakanı Gallant: "Nasrallah'ın halefi öldürülmüş olabilir"
Antalya’da tefeci operasyonu: Gözaltına alınan 15 şüpheliden 5’i tutuklandı!
Antalya’da tefeci operasyonu: Gözaltına alınan 15 şüpheliden 5’i tutuklandı!
"Acil Eylem Planı"nın açıklanmasının ardından İzmir Körfezi için ilk adım
"Acil Eylem Planı"nın açıklanmasının ardından İzmir Körfezi için ilk adım
Şahika Ercümen, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda Türkiye rekoru kırdı
Şahika Ercümen, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda Türkiye rekoru kırdı
Numan Kurtulmuş'tan 'İsrail tehdidi oturumu' öncesi açıklama
Numan Kurtulmuş'tan 'İsrail tehdidi oturumu' öncesi açıklama
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi