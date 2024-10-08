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HABER /  DÜNYA

Hava yolu şirketi duyurdu! İran'a planlanan tüm uçuşlar iptal edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hava yolu şirketi duyurdu! İran'a planlanan tüm uçuşlar iptal edildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ulusal hava yolu şirketi Emirates, bugün İran'a planlanan tüm uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.

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Emirates'in bugünkü uçuş planlamasına göre, Dubai'den İran'a yönelik tüm uçuşlar iptal edildi.

Emirates'in yolcularına gönderdiği bildirimde, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği ve olası güncellemeler konusunda seyahat edenlerle iletişim kurmaya devam edileceği kaydedildi.

İsrail'in bir yıldır Gazze ve Lübnan'a saldırılarının ardından İran'ın ekim ayı başında Tel Aviv'e yönelik füze saldırısından sonra Orta Doğu'da gerilim daha da arttı.

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