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27 Eylül'den bu yana haber yok! Rojin'in eşyaları bulundu, flaş gelişme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
27 Eylül'den bu yana haber yok! Rojin'in eşyaları bulundu, flaş gelişme

Van'da 27 Eylül'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 11. gününde devam ediyor.

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Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

Sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince, su altı görüntüleme cihazı kullanılarak yürütülüyor.

Sahile yakın Bardakçı Mahallesi'nde, çevredeki metruk yapılar ve sazlık alanlarda arama yapan, güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, kıyı bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kabaiş'in ailesi ve yakınları da aramanın yapıldığı bölgede bekleyişine devam ediyor.

Van
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