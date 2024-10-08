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Bakan Vedat Işıkhan açıkladı: Yüzde 20,4 artış gösterdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Vedat Işıkhan açıkladı: Yüzde 20,4 artış gösterdi

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) yılın 9 ayında 1 milyon 80 bin 189 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi.

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Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR'un, yılın ocak-eylül dönemini kapsayan hizmetlerine ilişkin verileri içeren Eylül Ayı İstatistik Bülteni'ni yayımladığını belirtti.

Yılın 9 ayında 1 milyon 80 bin 189 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini bildiren Işıkhan, bu rakamın, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20,4 arttığını kaydetti.

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında 2 milyon 357 bin 617 bireysel görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Işıkhan, 608 bin 766 iş yerinin ziyaret edildiğini bildirdi.

İŞKUR aracılığıyla iş arayan vatandaşların ve işverenlerin yanında olmaya devam edeceğini belirten Işıkhan, İŞKUR hizmetlerine ilişkin görsel de paylaştı.

Görsele göre, yılın 9 ayında işverenler tarafından 2 milyon 11 bin 836 açık iş başvurusu yapıldı.

Ayrıca 47 bin 179 kişi iş kulüplerinden, 52 bin 36 kişi aktif iş gücü programından yararlanırken, 2 milyon 357 bin 617 kişiyle bireysel görüşme yapıldı.

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