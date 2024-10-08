Fatih Portakal Deutsche Bank asgari ücret kulisini aktardı: Millet isyan eder

Fatih Portakal, Deutsche Bank'ın asgari ücrete 25-30 artış olacağı tahminin kulis olabileceğine değinerek "Eğer o oran verilecek olursa bu oranda bir zam yapılırsa millet gerçekten isyan eder." dedi.

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Milyonlanrca çalışan 2025 yılı asgari ücretini bekliyor. Tahminler peş peşe gelirken son tahmin Alman Deutsche Bank geldi. Banka, tahminini yüzde 25-30 bandında tuttu.

Fatih Portakal YouTube kanalında canlı yayın yaparken bu veri hakkında bilgilerini paylaştı. Portakal, bu oranın kulis bilgisi olabileceğini söyleyerek kuvvetle ihtimal asgari ücretlinin maaşının 23 bin TL olacağını dile getirdi.

Portakal, Deutsche Bank'ın verisinin kulis bilgisi olabileceğini aktararak, "Eğer o oran verilecek olursa bu oranda bir zam yapılırsa millet gerçekten isyan eder. Onun da bir öngörüsü bu. Ancak bu öngörüyü oranı veren kurum mutlaka içeriden bir bilgi almıştır. Bizimle de birtakım analizlere dayanılarak paylaşılıyordur" ifadelerini kullandı.

Portakal kendi tahminini de paylaşarak, "Ben asgari ücreti yüzde 60-65 civarında bekliyordum, refah payı olmadan. Alım gücünde 5 bin liralık kayıp var. 1 Şubatta ilk asgari ücret cebe girecek. Ama Deustche Bank dün yüzde 25-30 civarında beklediğini söyledi. Böyle bir şey olabilir mi? Muhtemelen bu oranı içeriden aldı, iktidar kesimini, işçi kesimini dinledi ve bir analiz yapıldı, enflasyon da dahil edilerek ve kulislerdeki bu oranı paylaştı. Yüzde 30 olsa 22 bin TL olacak ve bunu reva görüyorlar. 1 yıl boyunca da bu maaşı alacak. Gerçekleşecek enflasyonda yüzde 45'in altında olmayacak muhtemelen. En az yüzde 65-70 civarında yapılması gerekiyordu" sözlerini kullandı.

"MİLLET AYAĞA KALKAR"

Portakal, bu oranın kabul edilmesi durumunda, "Hükümetin telkini çok önemli. Hükümet ben tarafsızım diyor. Hükümet yetkilileri yüzde 25-30'a evet derseniz,TÜRK-İŞ yetkilileri bunu kabul etmek zorunda kalacak. Üretimden gelen gücünü kullanmıyorsan hiçbir anlamı yok. Asgari ücret istenilen oranda artmazsa vatandaşları meydanlarda görebiliriz.Milleti sefillere oynatıyorlar? Sefil olmak ister miyiz? İtiraz edeceğiz, çalışmaktan gelen üretimden gelen gücümüzü kullanacağız" şeklinde yorumladı.