BIST 9.060
DOLAR 34,28
EURO 37,71
ALTIN 2.910,46
HABER /  DÜNYA

Nepal'de 5 Rus dağcı tırmanışta öldü

Nepal'de 5 Rus dağcı tırmanışta öldü

Dünyanın en yüksek 7. zirvesi olan Nepal’deki Dhaulagiri Dağı'na tırmanan 5 Rus dağcının hayatını kaybettiği bildirildi.

Abone ol

Nepal'in başkenti Katmandu merkezli bir rehberlik organizasyonundan Pemba Jangbu Sherpa, yaptığı açıklamada, 8 bin 167 metre yüksekliğindeki Dhaulagiri Dağı'na tırmanan 5 Rus dağcının, 6 Ekim'den bu yana kayıp olduğunu aktardı.

Pemba, dağcıların bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında bir helikopterin, zirve yakınında dağcıların cesetlerini tespit ettiğini ifade etti.

Dağcılardan ikisinin zirveye ulaştığını, diğerlerinin ise zirveye ulaşmadan geri döndüğünü öngördüklerini söyleyen Pemba, dağcıların tırmanış sırasında kayıp düştükleri için yaşamlarını yitirdiği yönünde değerlendirmelerin yapıldığını belirtti.

Öte yandan dağcıların ölüm nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti
Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti
AB, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırımlarını bir yıl daha uzattı
AB, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırımlarını bir yıl daha uzattı
Hollanda'da müze çalışanı, sanat eserini çöp sanıp attı
Hollanda'da müze çalışanı, sanat eserini çöp sanıp attı
Amazon Prime Alışveriş Festivali başladı
Amazon Prime Alışveriş Festivali başladı
Türkiye'de 55 ilin ihracatı arttı
Türkiye'de 55 ilin ihracatı arttı
Türkiye-Karadağ maçına İtalyan hakem
Türkiye-Karadağ maçına İtalyan hakem
İran Dışişleri Bakanı, İsrail'in olası misillemesiyle ilgili ülkesinin tavrını açıkladı
İran Dışişleri Bakanı, İsrail'in olası misillemesiyle ilgili ülkesinin tavrını açıkladı
Mezarı açılıp örnek alınmıştı! Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp raporu açıklandı
Mezarı açılıp örnek alınmıştı! Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp raporu açıklandı
Uraz Kaygılaroğlu tepki çeken sergiyle ilgili konuştu: Oyunculuğu bırakmaya hazırım
Uraz Kaygılaroğlu tepki çeken sergiyle ilgili konuştu: Oyunculuğu bırakmaya hazırım
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı
İYİ Parti'den istifa etmişti! CHP'ye katılıyor, rozetini Özgür Özel takacak
İYİ Parti'den istifa etmişti! CHP'ye katılıyor, rozetini Özgür Özel takacak
Harran Üniversitesi'nden "cinsel istismar" iddialarına ilişkin açıklama
Harran Üniversitesi'nden "cinsel istismar" iddialarına ilişkin açıklama