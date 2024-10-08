Uraz Kaygılaroğlu tepki çeken sergiyle ilgili konuştu: Oyunculuğu bırakmaya hazırım

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir sergi nedeniyle sosyal medyada büyük bir tartışmanın merkezine oturdu. Özellikle Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayetlerinin ardından, Kaygılaroğlu'nun sergideki bazı pozları yeniden gündeme geldi ve toplumda büyük tepki topladı. Kaygılaroğlu, amacının sadece sanat eserine destek olmak olduğunu belirtti ancak ortaya çıkan görüntülerin toplumda rahatsızlık yarattığını kabul ederek özür diledi.

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İstanbul Fatih'te meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan cinayetlerin ardından, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun daha önceki bir sergideki pozları yeniden gündeme gelmişti. Toplumun büyük bir kesiminden tepki gören Kaygılaroğlu, bu kez Nevşin Mengü'nün YouTube programına konuk olarak yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.

Kaygılaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi."

Kaygılaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Hem Ayşenur'un hem İkbal'in ailesi ve sevenleri özelinde, tüm Türkiye özelinde çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum. Semih Çelik adlı caninin yaptığı bu eylemin sonucunda bu işin öznelerinden biri haline gelmiş olmak beni çok üzdü. Genelde bu iş biraz cambaza bak gibi oluyor yani olup bitenden ziyade bir hedef belirleniyor. Aslında konunun özelinden biraz uzaklaşıyoruz gibi oluyor. Eğer bunların bitmesi ben ve benim gibi üçüncü şahısların toplumdan men edilmesi bir daha göz önüne çıkmamasıysa ben bunu seve seve can-ı gönülden kabul ederim. Bir daha sahneye çıkmak televizyona çıkmak zorunda değilim, başka bir iş yaparım.

Ben kendi can güvenliğimden de üçüncü bir şahıs olarak, hedef gösterildiğim için endişe eder haldeyim. Sorunun kaynağı başka bir yer değil, sistematik olarak isimlerimiz bir şekilde sosyal medyadan pompalanıyor. Suçlu cadı avı yapılan hedef gösterilen bir durumdan bahsediyoruz. Ben parmağıma oje sürmüşüm, etek giymişim, rol icabı başka erkekle öpüşmüşüm, bir yerde yer almışım. Bunların hiçbirisi suç değil, beni suçlu yapmaz. İnsanlar istedikleri gibi yaşayabilir, bir kişiye verdiğim zarar yok konu bununla alakalı. Yani sizin beğendiğiniz toplumun istediği şekilde var olmuyor diye insanlar kötü olmazlar. Toplum olarak yaşadığımız bu cinnet anlarını bir yere yönlendirirken nereye yönlendirdiğime bir bakalım."

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için poz verdi. Sergide yer alan eserlerde Soleimanpour'un ve Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlar tartışma yarattı.

Kaygılaroğlu'na, 'Böyle bir dönemde doğru mu sence?', 'Kadın cinayetlerinin yaygın olduğu zamanı mı buldun?', 'Hiç doğru değil' gibi yorumlar geldi.

Kaygılaroğlu, gelen tepkilerden sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sosyal medyada ve basında hakkımda çıkan haberlere ve tepkilere yönelik bir cevap verme ihtiyacı duydum. Amacım hayatımdaki özel birinin sanat çalışmasına destek vermekti. Verdiğim destekten ötürü ortaya çıkan görseller toplumuzuda rahatsızlık uyandırdıysa bunu sadece sanat diyerek geçiştiremem ve çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Amacım hiçbir şekilde kötü duygular uyandırmak değildi. Bu sebeple herkesten özür diliyorum. Saygılarımla."