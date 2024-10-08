Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Abone ol
O.U. yönetimindeki yolcu otobüsü, Malatya-Sivas kara yolu Kendirli kavşağında Doğan Şahin'in (54) kullandığı otomobille çarpıştı.
Kaza yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, otobüsteki yolculardan K.G'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.