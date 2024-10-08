BIST 9.044
DOLAR 34,28
EURO 37,71
ALTIN 2.906,92
HABER /  GÜNCEL

Yola çıkacaklar dikkat: Bu yollar kapalı olacak! KGM açıkladı

Yola çıkacaklar dikkat: Bu yollar kapalı olacak! KGM açıkladı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından 8 Ekim 2024 (Bugün) Salı gününe ait yol durumu bülteni yayımlandı. Sürücüler dikkat, işte karayollarındaki son durum...

Abone ol

Karayolları Genel Müdürlüğü, yollardaki son durum ile ilgili bilgi verdi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Narlı kavşakları 1-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşaklarında bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde trafik işaretlemesi ve bant aktarılması yapılıyor. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşaklarında 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerindeki bakım ve onarım çalışması dolayısıyla her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatıldı.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 12-17. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bant aktarması yapılarak, ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Ankara-Gölbaşı-Bala yolunun 4-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması sebebiyle Ankara-Bala istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Malatya yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Ordu-Fatsa yolunun 25-30. kilometrelerinde bakım, Elazığ-Malatya yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Çankırı-Şabanözü-Çubuk yolunun 29-40. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karaman-Ermenek yolunun 62-76. ve 82-93. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Polislere taş ve sopayla saldırdılar! İçlerinden 2'si tutuklandı
Polislere taş ve sopayla saldırdılar! İçlerinden 2'si tutuklandı
Galata Kulesi’ne Filistin bayrağı yansıtıldı
Galata Kulesi’ne Filistin bayrağı yansıtıldı
Trendyol'un Moda Günleri kampanyası başladı
Trendyol'un Moda Günleri kampanyası başladı
Maliyeden yüksek gelir elde edip düşük vergi ödeyen sporculara "kırmızı kart"
Maliyeden yüksek gelir elde edip düşük vergi ödeyen sporculara "kırmızı kart"
Türkiye'de canlı bomba saldırısı planlayan teröristi, MİT etkisiz hale getirdi!
Türkiye'de canlı bomba saldırısı planlayan teröristi, MİT etkisiz hale getirdi!
New York Times'tan 'misilleme' iddiası: İsrail İran'ın üst yönetimini vuracak
New York Times'tan 'misilleme' iddiası: İsrail İran'ın üst yönetimini vuracak
Benfica harekete geçti gözünü Fenerbahçeli futbolcuya dikti
Benfica harekete geçti gözünü Fenerbahçeli futbolcuya dikti
Bakan Bak duyurdu: GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
Bakan Bak duyurdu: GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
Sıla bebeğin cenazesi yakınlarına teslim edildi
Sıla bebeğin cenazesi yakınlarına teslim edildi
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı!
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı!
14 yaşındaki çocuk anne ve babasını bıçakladı!
14 yaşındaki çocuk anne ve babasını bıçakladı!
Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'da dönüşüme çifte kolaylık
Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'da dönüşüme çifte kolaylık