New York Times'tan 'misilleme' iddiası: İsrail İran'ın üst yönetimini vuracak

İran'ın füze saldırısına İsrail'in nasıl karşılık vereceği merakla beklenirken New York Times'tan çarpıcı bir iddia geldi. New York Times'a göre, İsrail, İran’ın nükleer tesislerini vurmak için yıllardır hazırlık yapıyor, ancak bu aşamada nükleer hedeflere saldırılması beklenmiyor. İsrail’in, geçtiğimiz hafta İran’ın gerçekleştirdiği füze saldırısına karşı misilleme olarak askeri üsler ve üst yönetim binalarını hedef alacağı belirtiliyor.

Son bir yıldır Gazze'yi kana bulayan İsrail, savaşı Ortadoğu'ya yaymak için her türlü adımı atıyor. Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Lübnan'ı hedef alan İsrail, İran için kritik öneme sahip birçok ismi de suikastle ortadan kaldırmıştı. Geçtiğimiz hafta İran, İsrail’e yoğun bir füze saldırısıyla karşılık verdi. Her ne kadar bu saldırıda can kaybı yaşanmasa da, bazı İsrail askeri hedeflerine ciddi zarar verildi. İsrail yönetimi, İran’ın bu hamlesine karşılık vereceğini açıklarken, dünyanın gözleri İsrail’in atacağı adımlara çevrildi. New York Times'a göre, Washington, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini hedef alacağından endişe ediyor. Ancak, İsrail'in bu misilleme aşamasında nükleer tesislere saldırmasının olası olmadığı ve Amerika'nın yardımı olmadan bu tür bir operasyonun başarılı olamayacağı düşünülüyor.

İki yıl önce, onlarca İsrail savaş uçağı, Akdeniz üzerinde İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırıyı simüle eden bir tatbikat gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri bu tatbikatı "uzun menzilli uçuş, havadan yakıt ikmali ve uzak hedeflerin vurulması" olarak duyurdu. Tatbikatın amacı yalnızca İran'ı korkutmak değildi; aynı zamanda Biden yönetimine İsrail Hava Kuvvetleri'nin bu operasyonu tek başına yapmaya hazırlandığı mesajını vermekti. Ancak, başarı şansının Amerika'nın 30 bin poundluk "bunker buster" bombalarıyla çok daha yüksek olacağı da vurgulandı.

İsrailli eski ve mevcut üst düzey yetkililerle yapılan röportajlarda, ülkenin İran'ın nükleer tesislerine ciddi zarar verebilecek kapasiteye sahip olup olmadığının belirsiz olduğu kabul edildi. Buna rağmen, Pentagon yetkilileri son günlerde İsraillilerin bu anı kaçırmayarak tek başına harekete geçmeye hazırlanıp hazırlanmadığını sessizce merak ediyor. Bu, bir daha böyle bir fırsatın doğmayabileceği bir zaman dilimi olabilir.

Başkan Biden, İsrail'e nükleer veya enerji tesislerine saldırmaması konusunda uyarıda bulunarak, İran'ın İsrail’e geçen hafta yaptığı füze saldırısına karşılık verilebileceğini ancak bunun “orantılı” olması gerektiğini belirtti. Savunma Bakanı Lloyd J. Austin III, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’a, Amerika'nın İsrail'in yeni bir İran misillemesine yol açabilecek adımlar atmaktan kaçınmasını istediğini açıkça ifade etti. Gallant'ın Çarşamba günü Washington'da Austin ile görüşmesi planlanıyor.

Yetkililer, İsrail'in İran’a yönelik ilk misillemesinin, muhtemelen İran’ın askeri üsleri ve bazı istihbarat ya da liderlik noktalarını hedef alacağını söylüyor. İlk etapta İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine saldırması pek olası görünmüyor. Uzun süren tartışmaların ardından bu hedeflerin, İran'ın kendi misillemeleriyle yanıt vermesi durumunda sonraki aşamalara bırakıldığı belirtiliyor.

Yine de, İsrail içinde ve Amerika’da, İran’ın nükleer kapasitesini yıllarca geriletebilecek bu anı kaçırmamak gerektiğine dair artan bir çağrı var. Amerikan istihbarat yetkilileri ve uzmanlar, İran'ın bombaya dönüştürülebilecek uranyum üretme seviyesine kısa sürede ulaşabileceğini belirtiyor. Ancak daha kritik olan nokta, İran’ın bu yakıtı kullanılabilir bir silaha dönüştürmesinin aylar ya da bir yıldan fazla sürebileceği gerçeği.