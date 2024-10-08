BIST 9.017
DOLAR 34,28
EURO 37,69
ALTIN 2.906,78
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Fatih'te acı olay! Tartıştığı eşinin cansız bedenini gören koca intihara kalkıştı

Fatih'te acı olay! Tartıştığı eşinin cansız bedenini gören koca intihara kalkıştı

Fatih'te, tartıştığı karısının evde cansız bedeniyle karşılaşınca intihar teşebbüsünde bulunan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, İskender Paşa Mahallesi Yeşil Tekke Sokak'ta, sabah saatlerinde eşi D.M. ile tartışan T.M, evden çıktı.

Akşam saatlerinde evine dönen T.M, eşi D.M'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın etkisiyle intihar teşebbüsünde bulunan T.M. için ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından T.M'yi hastaneye kaldırdı.

Polis ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından D.M'nin cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü köfte zincirinde de domuz eti skandalı! Köftecinin adı...
Ünlü köfte zincirinde de domuz eti skandalı! Köftecinin adı...
Yurttaki kızlar ayağa kalktı! Valilik açıklama yaptı: Yakalandı
Yurttaki kızlar ayağa kalktı! Valilik açıklama yaptı: Yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Göçmen kaçakçılığına büyük darbe
Bakan Yerlikaya duyurdu! Göçmen kaçakçılığına büyük darbe
12 gündür aranıyordu! Manisa'da kaybolan Pelin'in cesedi Uşak'ta bulundu
12 gündür aranıyordu! Manisa'da kaybolan Pelin'in cesedi Uşak'ta bulundu
Devlet Bahçeli'nin bir bildiği varmış! Tartışmalara son noktayı koydu!
Devlet Bahçeli'nin bir bildiği varmış! Tartışmalara son noktayı koydu!
Özgür Özel'in iddiası: Erdoğan Esad'a haber yolladı
Özgür Özel'in iddiası: Erdoğan Esad'a haber yolladı
İsrail, Beyrut'taki saldırısında bir Hizbullah komutanını öldürdüğünü duyurdu
İsrail, Beyrut'taki saldırısında bir Hizbullah komutanını öldürdüğünü duyurdu
Rize'de Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanından açıklama
Rize'de Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanından açıklama
Kassam Sözcüsü Ubeyde çağrı yaptı hackerlar İsrail spor sitelerine sızdı
Kassam Sözcüsü Ubeyde çağrı yaptı hackerlar İsrail spor sitelerine sızdı
Lübnan'dan İsrail'in orta kesimine 5 füze fırlatıldı
Lübnan'dan İsrail'in orta kesimine 5 füze fırlatıldı
İstanbul'da tartıştığı eşini akşam evde ölü bulunca intihara teşebbüs etti
İstanbul'da tartıştığı eşini akşam evde ölü bulunca intihara teşebbüs etti
Netanyahu'dan soykırıma yeni kılıf: Diriliş savaşı!
Netanyahu'dan soykırıma yeni kılıf: Diriliş savaşı!