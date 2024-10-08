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Devlet Bahçeli'nin bir bildiği varmış! Tartışmalara son noktayı koydu!

MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM'li vekillerle tokalaşmasıyla ilgili "Ellerini sıkmam Türkiye partisi olarak gerekeni yaptığımın göstergesidir. MHP bir adım atmazsa başkalarından da adım beklenmez. Gerginlik yaratmanın gereği yoktur" ifadesini kullandı.

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Öte yandan Sinan Ateş cinayeti davasının sonuçlandığı hatırlatılıp karara ilişkin değerlendirmesi sorulan Bahçeli, "Dava Türk yargı unsurlarıyla devam etmiştir. Birinci aşaması sonuçlanmıştır. Yargının kararına saygı duyarız." dedi.

Bu dava üzerinden partisinin ve Ülkü Ocaklarının sorgulanması, kötülenmesi ve kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırılması için gayret gösteren bakış açılarını da kınadığını belirten Bahçeli, davayı takip edenlerin MHP'nin sorgulanmasına katkı sağlayacak davranış ve telkinlerde bulunduklarını söyledi.

Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Perde Arkası'nda değerlendirdi.

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