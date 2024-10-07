Son ankette sürpriz sonuçlar! O partide 9' a yakın puan kaybı, bu pazar seçim olsa...
Erken seçim tartışmaları devam ederken, araştırma şirketleri nabız yoklamaya devam ediyor. Son olarak Piar Araştırma, yaptığı anketi paylaştı. İşte sürpriz sonuçlar...
Piar Araştırma, “Türkiye Geneli Siyasi Gündem Araştırması - Ekim 2024” anketinin sonuçlarını paylaştı.
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Araştırmada, “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusu yöneltildi. Sonuçları göre ilk sırada AK Parti yer aldı. Yerel seçimde birinci parti olan CHP 8.9 puan kaybederek ikinci parti oldu. İşte sonuçlar:
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AK Parti yüzde 32.5
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CHP yüzde 28.9
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