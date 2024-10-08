Acun Ilıcalı: Biz bu yapıyı vura vura indireceğiz

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Türk futbolundaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, futbolun daha adil yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, hakem hataları ve VAR kararları konusunda somut yanıtlar beklediklerini ifade etti. Ayrıca, TFF ve hakem kurullarının şeffaflıkla hareket etmesini gerektiğini belirtti.

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Ilıcalı, "Kavganın içinde olmak istemiyoruz. Futbolun da güzel günlere geçeceğini düşünüyoruz. Türk futbolunun her döneminde gergin zamanlar olmuştur. Biz daha gergin durabiliriz. Yapı olarak da haksızlığa gelemiyoruz. Adalet istiyoruz. Camianın sesi olmak zorundayız. Camianın sesi olmak için aday olduk. Sonuç itibariyle başkanımızın kendi tercihi. Fenerbahçe yönetiminde bu görev bana verildi. Başkanımız gerek gördüğü yerlerde kendi konuşacaktır." diye konuştu.

"TFF'ye saldırmamızı istiyorlar"

Sözlerinin devamında "Geçen hafta kısaca Türk futbolunda garip şeyler oluyor dedim. Direkt cevap istiyorum. Beni karalamayın olayı anlatın dedim." ifadelerini kullanan Acun Ilıcalı, şunları kaydetti:

"O saldırılarla kimse bir yere varamaz. Somut sorulara somut yanıtlar bekledik. Cevap alamadığımız gibi 3 gün geçmeden haklı çıktık. Garip bir şekilde anlamsız avantajlara sahip oluyor. Bir anda bir oyuncu kırmızı kart görmedi (Dries Mertens). Lafı bir yere götürmek istemiyorum. İçeriye yerleşmiş bazı isimler var, hakem, gözlemci. MHK Başkanı demiyorum, TFF Başkanı da demiyorum. Federasyon Başkanı, 'Ben VAR'da hata kabul etmiyorum' dedi. Aksiyonları bekliyoruz. Taraftarlarımıza vaatte bulunurken bu sistemi biz yıkayacağız dedik. Önce afişe ederek, Federasyon'dan müdahale bekleyerek olayın değişmesini bekliyoruz. Ben İngiltere'nin MHK başkanı ile görüştüm. 'Bu hakemleri nasıl seçiyorsunuz?' dedim, o da 'Gelen hakeme hangi takımı tuttuğunu, ikameti, ailesinde ve yakınlarda bir takım taraftarı var mı? Bunları soruyoruz ve ona göre maç veriyoruz' dedi. Ya hakemler bizi tahrik ederek TFF'ye saldırmamızı istiyorlar ya da TFF Başkanı'nı sabote ediyorlar! Bir şey yapıyorlar! Biz bu yapıyı vura vura indireceğiz."

Fenerbahçe maçında ne zaman fahiş hata oldu?

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ahmet Çakar hakemliğinde etkilenmedi diye bugünkü hakemlerin etkilenmeme durumu yok! Peki İngilizler gerizekâlı mı, tuttuğu takımın maçına o hakemi vermiyor? Avrupa'da bu yapılıyorsa, biz de yapmalıyız. Hakem hatası dünyadaki en normal şey. 17 dakika duran maç, bunun 10 dakikası VAR'dan durmuş. Sen maça 6 dakika uzatma veriyorsun! Bunun adı nedir? Neden Fenerbahçe'ye bu olmuyor? 15 dakika dursun oyun, hakem de 5 dakikada bitirmek istesin! Ne zaman Fenerbahçe maçında fahiş hata oldu?"

"Mauro Icardi'nin Kadıköy'deki maçta görüntüsü yok. Surata darbe görüntüsünü verin, ben de ikna olacağım! VAR müdahale edemiyor çünkü elinde açı yok. VAR'ın müdahale etmesi yanlış. Bu pozisyonun şiddet ile ilgili kimse fikir sahibi olmaz. Icardi kendini mi attı, Djiku çok mu sert vurdu? Penaltı da olabilir."