Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaza yılsonuna kadar zam gelmeyeceğini açıkladı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son dönemlerde gündeme gelen elektrik ve doğal gaza zam yapılacağı konuları ile ilgili, "Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yok. Elektrik tüketimi yüksek olana destek az olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, yeni destek modelinin 2025'te başlayacağını belirtti

Bakan Bayraktar, İran'daki enerji tesislerinin vurulması durumunda Türkiye'ye doğalgaz arzı etkilenir mi sorusuna da yanıt verdi.

Bakan Bayraktar konuya ilişkin "Petrol tarafında arz noktasında bize etkisi olmaz. Ama doğalgaz tarafında İran ile uzun dönemli bir anlaşmamız var. Doğalgaz altyapısına sıkıntı gelirse arz ile alakalı bizi etkileyecek bir durum olabilir. Ama temel stratejimiz arz çeşitliliği. Uzun dönem LNG anlaşmaları da bunun bir parçası" ifadelerini kullandı

Bölgedeki gerilimin Türkiye'deki doğalgaz fiyatlarında artışa yol açıp açmayacağı sorusuna yönelik ise Bayraktar "Biz arz güvenliği için tedbir alıyoruz. Fiyatlarla ilgili ciddi bir desteğimiz var. Kış için artış öngörmüyoruz. Özellikle 2025 ile alakalı olarak enflasyonu da dikkate alarak hareket ediyoruz," dedi.

Enerji Bakanı Bayraktar, enerji fiyatlarının bölgedeki gerilimden etkilenmesini önlemek için alternatif enerji güzergahına Kalkınma Yolu’na işaret etti. "Kalkınma Yolu mutlaka enerji yoluna dönüşmeli. Bunu Iraklı muhataplarımıza da söyledik" dedi.

Bakan Bayraktar'dan iddialara yalanlama

Bakan Bayraktar, İran'ın enerji tesislerinin vurulması durumunda ne olacağı sorusuna, "Doğal gaz hatlarına saldırı olursa arz güvenliğinde sorun olabilir" yanıtını verdi. Bakan Bayraktar, İsrail'e uçak yakıtı gönderildiği iddialarını ise yalanladı.

Kaynak: haber7