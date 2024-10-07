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Adana'da yolda el bombası bulundu

Adana'da yolda el bombası bulundu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, yol kenarında el bombası bulundu, polis olayla ilgili araştırma başlattı.

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Sucuzade Mahallesi'ndeki Kent Meydanı yakınındaki yolda, vatandaşlar park halindeki bir otomobilin önünde pimi çekilmemiş el bombası fark etti.

Bunun üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden polis ekipleri, yolu yaya ve araç trafiğine kapattı.

Daha sonra ekipler, el bombasını, incelemek üzere bulunduğu yerden aldı.

Ekipler, bulunan el bombasıyla ilgili araştırma başlattı.

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