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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl" panosunu ziyaret etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl" panosunu ziyaret etti

 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl" anma panosunu ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı için AK Parti Genel Merkezine geldi.

Erdoğan, burada AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından oluşturulan "Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl" anma panosunu ziyaret etti.

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'den etkinliğe ilişkin bilgi alan Erdoğan, İsrail'in saldırılarında yaralanan Filistinli kız çocuğunun fotoğrafını panoya astı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti MYK üyeleri de eşlik etti.

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