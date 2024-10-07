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Çin para birimi yuan doların krallığını yıkabilecek mi? İlk 8 ayda Yüzde 21.1 arttı

Çin para birimi yuan doların krallığını yıkabilecek mi? İlk 8 ayda Yüzde 21.1 arttı

Çin'in ulusal para birimi yuan, sınır aşırı ticarette kullanımı, bu yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 arttı.

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Çin Merkez Bankasının (PBoC) yayınladığı rapora göre, yuan cinsinden sınır aşırı ödemeler, Ocak-Ağustos 2024 döneminde 41,6 trilyon yuana (5,9 trilyon dolar) ulaştı.

Yuan cinsinden ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 artarken Çin'in toplam sınır aşırı ticaret ödemelerinin yüzde 26,5'ini oluşturdu.

Dünya Bankalar Arası Mali İletişim Birliği (SWIFT) verilerine göre, yuanın küresel para transferleri içindeki payı temmuzdaki yüzde 4,74 seviyesinden ağustosta yüzde 4,69'a gerilese de Çin para birimi 10 aydır yüzde 4'lük payını koruyor.

Ödemlerde en fazla kullanılan 4. para birimi

Çin yuanı, ABD doları, avro ve sterlinin ardından ödemlerde en fazla kullanılan dördüncü para birimi konumunda bulunuyor.

ABD doları halen ticarette, yatırımlarda ve rezerv para birimi olarak hakim konumunu sürdürürken Çin hükümeti, yuanın uluslararası ticaretteki kullanımını artırmaya yönelik adımlarla para biriminin etkinliği güçlendirmeyi hedefliyor.

Çin, son 10 yılda 31 ülke ile döviz takas anlaşmaları imzalayarak karşılıklı ticarette yerele para birimlerinin kullanımını teşvik etti.

Öte yandan yuan bir yatırım aracı ve rezerv olarak halen tercih edilen bir para birimi konumunda değil. Bunda, Çin'de yuan hesaplarının ve döviz kurunun kontrol altında tutulması, yurt dışında alış satışının kısıtlı olması etkili oluyor.

IMF verilerine göre, bu yılın ikinci çeyreğinde merkez bankaları dünya genelinde 245,2 milyar dolar değerinde yuan rezervi tutarken, rezerv miktarı geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 0,15 azaldı.

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