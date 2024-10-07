Hepsiburada'dan "Büyük Ekim İndirimleri" kampanyası

Hepsiburada'nın "Büyük Ekim İndirimleri", "Şimdi Al, 3 Ay Sonra Öde" seçeneğiyle birçok farklı kategoride başladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, 7-13 Ekim arasında düzenlenen "Büyük Ekim İndirimleri" kampanyası ile fırsatlar sunuyor.

Moda, kozmetik, ev-yaşam, elektronik, anne çocuk kategorilerinde her gün çeşitli ürünlerde "Şimdi Al, 3 Ay Sonra Öde" seçeneği bulunuyor.

Teknoloji kategorisindeki hızlı şarj cihazlarında sepet indirimleri ve dev ekran televizyonlarda özel indirimler, kampanyalar arasında yer alırken, seçili telefon modellerinde takas desteği ve sepette ek indirimler sağlanıyor.

Moda kategorisinde, çeşitli markalarda indirimler, seçili ürünlere ek indirim seçenekleri müşterileri bekliyor. Ayrıca, spor ayakkabılarda ve çantalar gibi tamamlayıcı aksesuarlarda da kampanyalar öne çıkarken, kozmetik ve kişisel bakım kategorisinde ise cilt bakım setleri, renkli kozmetik ürünleri, saç şekillendiriciler ve parfümlerde de birçok fırsat tüketicilere sunuluyor.

Ev kategorisinde ise mutfak robotlarından çay makinelerine, nevresim takımlarından dekoratif yastıklara kadar indirimler yer alıyor.

Hepsiburada kullanıcıları platform üzerinden ürünleri inceleyip satın alma işlemini tamamlayabiliyor. Kullanıcılar ayrıca "Yarın Kapında", "Randevulu Teslimat" ve "Kapıda İade" gibi hizmetlerden de faydalanabiliyor