Ebubekir Sofuoğlu çifte cinayeti yorumladı, Yeşim Salkım çıldırdı: Döl israfını...
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil, Semih Çelik tarafından vahşice katledilmişti. Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Türkiye'yi sarsan bu iki cinayetle ilgili yaptığı yorum nedeniyle sosyal medyada hedef oldu. Ünlü isim Yeşim Salkım da Sofuoğlu'na tepki gösteren kişilerden biri oldu.
Daha 19 yaşınca gencecik iki isimdi İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil... Hayatlarının baharında 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından vahşice katledildiler.
Kadınlar son bir haftada yaşanan kadın cinayetlerinin ardından "Güvende hissetmiyoruz" derken, olayla ilgili yapılan bazı yorumlar da tartışmalara neden oluyor.
Tartışma yaratan yorumlarıdan biri de Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'ndan geldi.
Ebubekir Sofuoğlu katledilen iki kadının ardından ''İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı kendisine namahrem olan bu katille hiç tanışmayacaktı'' dedi.