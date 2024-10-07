Medipol ile sağlıcakla evde sağlık hizmeti nedir? Hangi hastalar faydalanabilir?

Medipol ile Sağlıcakla programında, Nazlı Özışık ve Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatör Yardımcısı Nadire Karahan ile evde sağlık hizmetleri üzerine konuşuldu.

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Medipol ile Sağlıcakla programında, Nazlı Özışık ve Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatör Yardımcısı Nadire Karahan ile evde sağlık hizmetleri üzerine konuştu.

Peki evde sağlık hizmeti nedir? Evde sağlık hizmetlerinin kapsamı nedir ve bu hizmetlerin amacı nedir? Evde sağlık hizmeti almaya uygun olan hasta grupları kimlerdir?

Özellikle yatak bağımlı hastalar, KOAH hastaları ve palyatif bakıma ihtiyaç duyanlar bu hizmetlerden nasıl yararlanabilir? Hepsi ve daha fazlası Medipol ile Sağlıcakla programında masaya yatırıldı.

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