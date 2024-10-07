Narin'in evindeki halı ve battaniyeler delil karartmak için mi yıkandı?

Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Başsavcılık tarafından yapılan yeni incelemelerde, Narin'in ölümünün 21 Ağustos günü saat 15.15 sıralarında gerçekleştiği belirlendi. Küçük kızın, eve geldikten kısa bir süre sonra boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayın ardından, 29 Ağustos tarihinde bir canlı yayına yansıyan Arif Güran'ın balkonunda kurumaya bırakılan battaniye ve halılar dikkat çekti.

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Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni ve çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Başsavcılığın çalışmalarında, Narin'in kendi evinde boğularak öldürüldüğü ve cinayet sonrasında delilleri yok etmek için büyük bir çaba sarf edildiği tespit edildi.

HTS kayıtlarının detaylı analiziyle, cinayette aile bireylerinin de önemli rol oynadığı ortaya çıktı. Özellikle Narin'in amcası Salim Güran ve annesi Yüksel Güran'ın cinayet saatlerinde olay yerinde bulunduğu ve aralarında yoğun iletişim olduğu belirlendi. Ayrıca, diğer aile üyelerinin de cinayetten kısa süre sonra eve gelerek delilleri yok etmeye çalıştıkları tespit edildi.

Arif Güran'ın evindeki yoğun temizlik çalışmaları da dikkat çekti. Canlı yayında görülen, evin balkonunda kurumaya bırakılan halılar, battaniye ve diğer eşyalar, cinayet sonrasında delilleri yok etmek için temizlik yapıldığı belirtildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 12 tutuklu şüpheli ile serbest bırakılan diğer şüpheliler, cep telefonu numaralarını bağlı olduğu GSM operatörlerinden elde edilen HTS kayıtlarının uzman kişiler tarafından yapılan daraltılmış kayıtlarının tespitlerinin tamamlandığı, buna göre bir çok bilginin de daha net bir hal aldığı öğrenildi.

Anne, amca ve yengeler evdeymiş

Elde edilen daraltılmış HTS kayıtlarına göre, tutuklu amca Salim Güran’ın Narin’in eve geldiği 15.15’ten önce kardeşi Arif Güran’ın evinde bulunduğu, Narin’in eve geldiği sırada orada olduğu ve daha sonra evden ayrıldığı kısa aralıklar ile en az 3 kez eve girip çıktığı tespit edildi.

Ayrıca anne Yüksel Güran ile Salim Güran arasında 15.20 ile 15.35 saatleri arasında 3 kez telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi. Yengeler Hediye Güran, Maşallah Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın daraltılmış HTS kayıtlarında yapılan tespitler sonucunda elde edilen bilgilere göre Narin’in katledildiği saat 15.15’den çok kısa bir süre içinde Arif Güran’ın evinde bulundukları eve ilk gelen kişinin yenge Hediye Güran olduğu daha sonra çok kısa aralıklar ile Nevzat Bahtiyar ve Maşallah Güran’ın da eve geldiği tespit edildi.

Maşallah Güran ve Hediye Güran’ın 15.15’ten sonra saat 19.00’a kadar defalarca Arif Güran’ın evine geldikleri ve belirlenen standartların üzerinde evde su kullanımı yapıldığı tespit edildi.

Son olarak, 29 Ağustos tarihinde bir canlı yayına yansıyan Arif Güran'ın balkonundaki battaniye ve halılar gündem oldu.

Halk TV'den Ferit Demir'in ortaya çıkardığı ayrıntıda, evin balkonunda kurumaya bırakılmış birçok halı, yolluk, örtü ve ayrıca battaniye de görülüyor.

Ferit Demir, X'ten yaptığı paylaşımda, "Narin nasıl katledilmiş, kanıtlar nasıl yok edilmiş işte gerçek deliler Arif Güran'ın balkonunda asılı duruyor. Kanıt yok diyen bir güruh grubu var, kıyafetler halılar yıkanmadı diyen bir çevre var. Baba Arif Güran evde hiç bişey yıkanmadı dedi defalarca. Şimdi birileri bu kanıtlara bakıp utanır mı acaba. Bakın bu yıkama kanıtlarını 29 Ağustos'ta Arif Güran'ın evinin önünde ve balkonunda yayın yapan bir TV kanalının görüntülerinin içinde buldum. Gazeteci arkadaşlar farketmeden önemli kanıtları görüntülemişler. Arif Güran'ın evinin balkonuna bakın, yıkanıp kurutmaya bırakılan, halılar var, battaniye var, yolluklar, örtüler var. Bunlar neden yıkandı?" notunu düştü