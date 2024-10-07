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7 Ekim'in yıl dönümünde Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki: "İnsanlık eninde sonunda barbarlığı yenecek"

7 Ekim'in yıl dönümünde Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki: "İnsanlık eninde sonunda barbarlığı yenecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu hükümetine tepki göstererek, "Soykırımcı şebeke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil her yere dönük işgal politikasını sürdürdü. Ama Gazze'yi teslim alamadılar. İnsanlığı teslim alamadılar." ifadesini kullandı.

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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 7 Ekim'in, soykırımcı Netanyahu hükümetinin insanlığı işgal etmek üzere katliamlara başladığı gün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"1 yıldır her türlü katliam aracıyla Gazze'de insanlığın yüz akı kardeşlerimizi şehit ettiler. Soykırımcı şebeke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil her yere dönük işgal politikasını sürdürdü. Ama Gazze'yi teslim alamadılar. İnsanlığı teslim alamadılar. Gazze insanlığın ta kendisidir. İnsanlık eninde sonunda barbarlığı yenecek."

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