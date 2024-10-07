İran'da uçuşlar tekrar başladı

İran'da dün akşam itibarıyla iptal edilen tüm uçuşlar, bugün itibarıyla yeniden başlatıldı. İran Sivil Havacılık Kurumu, "uygun ve güvenli uçuş koşullarının sağlanması" nedeniyle daha önce uygulanan tüm kısıtlamaları kaldırdığını açıkladı.Abone ol
İran'da dün akşam itibarıyla iptal edilen tüm uçuşların "güvenli koşulların sağlanmasının ardından" yeniden başlatıldığı açıklandı..
Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan uçuşlara izin verildiği kaydedildi. Haberde, "Şu anda, iç ve dış hat uçuşları için hiçbir kısıtlama yok." ifadesine yer verildi.
İran Sivil Havacılık Kurumu, "operasyonel kısıtlamalar" nedeniyle planlanan uçuşların akşam 21.00 ile 7 Ekim Pazartesi 06.00 saatleri arasında iptal edildiğini duyurmuştu.