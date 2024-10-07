Osimhen dönüş tarihini net olarak açıkladı

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalırken yıldız isim Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada dönüş tarihini açıkladı. İşte detaylar...Abone ol
Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası sahalardan uzak kalan Victor Osimhen, geri dönüş tarihiyle ilgili net konuştu.
Nijeryalı yıldız, Alanyaspor maçının ardından stadyumdan ayrılırken kendisine yöneltilen "Ne zaman oynayacaksın?" sorusuna, "Milli aradan sonra" cevabını verdi.
Galatasaray'da bu sezon 4 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu 2 gol attı ve 4 asist yaptı.