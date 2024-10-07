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Masterchef'e veda eden isim belli oldu alışveriş listesi geceye damga vurdu

Masterchef'e veda eden isim belli oldu alışveriş listesi geceye damga vurdu

Masterchef eleme gecesinde bazı eleme adaylarına alışveriş listesi hazırlanması herkesi şaşkına çevirdi. Ürün değiştirilirken Masterchef'e veda eden isim Ayşe oldu.

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Her akşam merakla izlenen Masterchef yarışmasında bugün eleme gecesi yaşandı. 

Yarışmanın yaratıcılık etabında eleme adaylarına mandalina verildi. Ancak alışveriş sırasında Eda ve Şirin'in alışveriş listesi hazırlayıp Ezgi ve Nigar'a vermesi, onların da ürünleri unutmamaları için balkondan ikiliyi yönlendirmesi ortalığı karıştırdı.

Balkondaki diğer yarışmacılar, "Hak, hukuk diyenler burada bundan bahsedemez" diye bu duruma tepki gösterirken; şefler olaya müdahale etti.

Mehmet Şef, Ezgi ve Nigar'a "Burası eleme yeri. Size ne onların tabağından! Sizin böyle bir hakkınız yok" diye kızdı. Somer Şef de "Burada diğerlerinin suçu ne? Bu planı yapmamak mı?" sözleriyle tepki gösterdi.

Şefler ardından aralarında konuştu ve "Hakikaten şoktayım. Burada üç farklı varyasyon için çalışma yapılmış. Bazı yaptırımlar uygulanacak" diyerek Ezgi, Nigar ve Nigar yerine listeyi okuyan Beyza'yı stüdyo dışına çıkardı.

Ürün değişikliğine gidildi

Şefler yaşanan bu kopya olayından sonra ürün değişikliğine gitti. Şefler Eda ve Şirin'e 5 dakika yemeğe geç başlama cezası verdi.

Açıklanan yeni ürün "Mercan Köşkü" oldu.

"Vallahi Şirin bu boşluğumuza gelmemiş"

Kısa bir konuşma yapan Şirin "Şefim Öncelikle, çok çok özür dilerim. Öncelikle sizden, sonra arkadaşlarımdan. Gerçekten bunun sonucunu düşünmeden bir şey yaptık. Yani yapmamamız gereken bir şey yaptık. Bir an boşluğumuza geldi. Çok özür dilerim" dedi. Mehmet Şef ise "Vallahi Şirin bu boşluğumuza gelmemiş. Bazı şeylerin de üstünü örtmek iyi değil. Siz baya buna çalışmışsınız" dedi.

Ayşe Masterchef'e veda etti

Son dörde kalıp Danilo Şef'in tabağını yapan yarışmacılar arasında en kötü tabağı yapan Ayşe Masterchef'e veda etti.

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