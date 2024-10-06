Beşiktaş uzatma dakikalarında yıkıldı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, son dakikalarına 1-0 önde girdiği mücadelede uzatma dakikalarında yediği golle Gaziantep FK ile 1 - 1 berabere kaldı.

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı ağırladı. İlk yarıyı 1 - 0 önde kapatan siyah beyazlılar, uzatmalarda yediği gol ile 3 puanı son anda kaçırdı ve deplasmandan 1 puanla döndü.

Karşılaşmanın 31. dakikasında Immobile, penaltı atışı ile Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Maçta uzatma dakikaları oynanırken Gaziantep FK'da Maxim, skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

Bu skorla birlikte Beşiktaş puanını 17'ye getirirken, Gaziantep Futbol Kulübü ise puanını 5'e yükseltti.

Gaziantep FK - Beşiktaş maçının önemli anları

90'Son düdük geldi ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

90'GOL! Maxim skoru 1-1 yaptı.

90'Maçın sonunda 6 dakika daha oynanacak.

82'Rashica ceza sahasına ortaladı. Kale önünde topa hareketlenen Rafa'dan önce savunma araya girdi.

74'Gaziantep'te Mustafa, sağ kanattan ceza sahasında bulunan takım arkadaşı Lungoyi'ye yerden pasını verdi. Ceza sahasının sağ tarafından Lungoyi şutunu çekti. Kaleci Mert topu kurtardı.

66'Masuaku kullandığı serbest vuruşta direkt kaleyi düşündü. Masuaku'nun sert şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

64'Joa Mario ceza yayının sağında yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kazandı.

55'Muci pasında ceza sahasında topla buluşan Rafa karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi geçemedi. Devamında ofsayt bayrağı havada.

48'Mert'le karşı karşıya kalan Okereke, kalecinin solundan topu ağlara göndermek istedi ancak Mert gole izin vermedi.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda 8 dakika daha oynanacak.

41'Sol kanattan yapılan ortada ceza sahasında topla buluşan Sorescu ağları havalandırdı. Ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

31'GOL! Immobile, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

29'Immobile ceza sahasında rakip kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı. İlk başta oyunu devam ettiren hakem gelen uyarı sonrası pozisyonu VAR'da izlemeye gitti.

23'Muci ceza sahası dışında kaleyi yokladı ancak top üstten auta gitti.

16'Ceza sahasının solundan topa hareketlenen Muci'den önce savunma araya girerek kornere gönderdi.

11'Masuaku kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Barajdan seken top kornere gitti.

10'Muci sol çaprazda yerde kaldı. Beşiktaş kritik noktadan serbest vuruş kullanacak.

5'Sol kanattan ceza sahasına giren Kozlowski kaleye yönelirken savunmayı geçemedi.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Gaziantep FK - Beşiktaş ilk 11'ler

Gaziantep FK: Dioudis, Emre Taşdemir, Saborit, Viana, Ndiaye, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Sorescu, Okereke

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Joao Mario, Muci, Immobile

Beşiktaş hata yapmak istemiyor

Avrupa kupalarında çıktığı iki karşılaşmandan da mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş’ta gözler lige çevrildi. Ajax ve Frankfurt’a mağlup olan siyah-beyazlılar, ligde ise tek puan kaybını Trabzonspor deplasmanında yaşadı. Beşiktaş etkili hücum hattıyla dikkat çekerken ligde çıktığı maçlarda rakip fileleri 14 kez sarstı ve kalesinde sadece 4 gol gördü.

Gaziantep FK’da 2 eksik

Ligde çıktığı 6 maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 4 puanı bulunuyor. Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Eren Erdoğan ve Bitok karşılaşmada forma giyemeyecek.

Tedavileri tamamlanan ve takımla antrenmanlara katılan Daubin ve Mustafa Eskihellaç'ın son durumu ise yarın netlik kazanacak.