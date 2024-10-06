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Pompalı tüfekle hastane basan kadın hakkında flaş karar!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir hastaneye pompalı tüfekle girerek sağlık çalışanlarını tehdit eden kadın tutuklandı.

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Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası Acil Servisinde dün akşam saatlerinde elindeki pompalı tüfekle sağlık çalışanlarını tehdit eden ve güvenlik görevlisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen B.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlı B.G. Kahramanmaraş Adliyesi'ne götürüldü.

Şüpheli B.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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